बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव की हाल ही में रिलीज हुए फिल्म छलांग को लोगों ने बहुत पसंद किया था. इस फिल्म में उनके अपोजिट नुसरत भरूचा हैं. जिसे ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज किया गया है. फिल्म का निर्देशन हंसल मेहता ने किया है. निर्देशक के मुताबिक, दर्शक हार-जीत वाली कहानियों के साथ खुद को अधिक जोड़ पाते हैं. फिल्म की सक्सेस के बाद अब राजकुमार अपनी फिटनेस पर खासा ध्यान दे रहे हैं.

इस बात का अंदाजा उनकी लेटेस्ट फोटो से लगता है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है. इस तस्वीर में वो अपने मसल्स फ्लांट करते हुए नज़र आ रहे हैं. अभिनेता ने अपने शेयर तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, "बचपन में सुना था मेहनत का फल मीठा होता है. और फल जितना मीठा खाना है मेहनत भी उतनी ही करनी होती है. हैशटैग मेहनती बनो."

View this post on Instagram A post shared by RajKummar Rao (@rajkummar_rao)

राजकुमार राव हाल ही में रिलीज फिल्म ‘छलांग’ में नज़र आए थे. उन्हें अगली बार फिल्म ‘बधाई दो’ और ‘रूहआफजा’ में देखा जाएगा.