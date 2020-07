Also Read - West Bengal Lockdown Extension: पश्चिम बंगाल के इन इलाकों में 9 जुलाई से होगा सख्त लॉकडाउन, जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

View this post on Instagram

Also Read - लॉकडाउन के कारण रद्द हुईं उड़ानें, लोगों का पैसा अटका; अब न्यायालय ने केन्द्र और डीजीसीए को भेजा नोटिस

State of mind 🤭 . . . #rajkumarrao #rajkummarrao #rajkumarraofan