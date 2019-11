मुंबई: सुपरस्टार शाहरुख खान (shahrukh khan) ने जब राजकुमार राव की फिल्म ‘स्त्री’ से उनके एक डायलॉग को दोहराया और उन्हें चूमा, तो राजकुमार के लिए यह पल जिंदगी भर के लिए यादगार बन गया. राजकुमार ने इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा वीडियो साझा किया है जहां वह शाहरुख संग नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में शाहरुख फिल्म ‘स्त्री’ से राजकुमार के एक डायलॉग को दोहराते और उनके गाल को चुमते नजर रहे हैं.

Since childhood I’ve been saying his dialogues. What a wonderful feeling when he decides to say my dialogue this time. There’s is no one like you @iamsrk sir. You’ve inspired me to become an actor. Biggest fan ever. ❤️❤️❤️ #Stree pic.twitter.com/9o1tyUabiL

— Rajkummar Rao (@RajkummarRao) November 10, 2019