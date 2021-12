नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव (Rajkummar Rao) और पत्रलेखा (Patralekha) की शादी को आज एक महीने पूरे हो गए हैं. बी टाउन के इस कपल ने धूमधाम से शादी रचाई थी. बीते महीने की 15 तारीख को ही दोनों ने चंडीगढ़ में सात फेरे लेकर शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत की थी. राजकुमार और पत्रलेखा (Rajkummar Rao and Patralekhaa) लंबे समय से रिलेशनशिप में थे और दोनों अपने रिश्ते को लेकर हमेशा से बेबाक भी रहे हैं. राजकुमार राव (Rajkummar Rao and Patralekhaa First Month Wedding Anniversary) ने फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी पर ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसे देखकर लोग हैरान भी हो गए हैं. दरअसल राजकुमार ने अपनी नई नवेली दुल्हन की बिकिनी फोटो (Patralekhaa Bikini Photo) शेयर कर दी है.Also Read - Kaun Banega Crorepati 13: इस हफ्ते होगी इन सेलेब्स की एंट्री, Season Finale में आएंगे क्रिकेट के ये धुरंधर

अपने अभिनय से हर किसी का दिल जीतने वाले राजकुमार राव ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से 2 घंटे पहले दो तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीर में पत्रलेखा ने बिकिनी पहनी हुई है वहीं राजकुमार शर्टलेस हैं. दोनों गीली मिट्टी और घास पर लेटे हुए हैं और एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं. शादी के बाद लोगों को कपल का यह बोल्ड अंदाज़ पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर एक्टर की ये पोस्ट खूब वायरल हो रही है.

दूसरे फोटो में राजकुमार और पत्रलेखा दूल्हा और दुल्हन के अवतार में दिख रहे हैं. ये तस्वीर उनकी शादी की है. एक्टर ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा- ‘मेरा यार, मेरा प्यार तुम, मेरा दिल भी तुम, दिलदार तुम @patralekha एक महीना हो चुका है.’ इस पोस्ट को पत्रलेखा ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है. लोग न्यूली वेड इस कपल को खूब शुभकामनाएं दे रहे हैं.

बता दें कि राजकुमार राव और पत्रलेखा साल 2010 से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. 11 साल बाद दोनों ने पति पत्नी के रूप में नई ज़िंदगी की शुरुआत की.