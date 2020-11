Patralekhaa comment ‘Uff’ on Boyfriend Rajkummar Rao black and white New Picture- बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर ज्ञान के शब्दों को शेयर किया है. राजकुमार ने इंस्टाग्राम पर एक मोनोक्रोम तस्वीर पोस्ट की. तस्वीर में वह काफी सीरियस दिखाई दे रहे हैं. Also Read - प्यार का पंचनामा 2 की अभिनेत्री रूमाना मोला अब इस वेब सीरीज में आएंगी नज़र, शूटिंग शुरू

उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, "कभी मत भूलो कि आपने क्यों शुरू किया."

राव की प्रेमिका अभिनेत्री पत्रलेखा ने पोस्ट के कॉमेंट सेक्शन में भाग लिया और लिखा, “उफ्फ.”

पत्रलेखा के कॉमेंट का जवाब देते हुए राव ने लिखा, “यू उफ्फ उफ्फ.”

राजकुमार राव हाल ही में रिलीज फिल्म ‘छलांग’ में अभिनेत्री नुसरत भरूचा साथ नजर आए थे, जिसे ओटीटी प्लेटफार्म पर रिलीज किया गया है. उन्हें अगली बार फिल्म ‘बधाई दो’ और ‘रूहआफजा’ में देखा जाएगा.