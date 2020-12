Rajkummar Rao undergoes physical transformation for his role of a cop in Badhaai Do- सोशल मीडिया पर राजकुमार राव को फॉलो करने वाले सभी लोगों को उनके नए लुक के बारे में पता चल गया होगा. राजकुमार को इस अवतार में पहली बार देखा जा रहा है. राजकुमार फिलहाल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया में से होकर गुजर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जंगली पिक्चर्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘बधाई दो’ में एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका को निभाने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है. फिल्म में भूमि पेडनेकर भी पीटी टीचर के रूप में दिखाई देंगी. Also Read - चीफ जस्टिस के आवास की सुरक्षा के लिए 1.77 करोड़ रुपये खर्च करेगी महाराष्ट्र सरकार

यह सुनने में आया है कि महिला पुलिस थाने में एक सख्त पुलिस अफसर के रूप में ढलने के लिए राजकुमार पिछले कुछ महीनों से कठोर प्रशिक्षण ले रहे हैं क्योंकि इसकी शूटिंग जनवरी से ही शुरू हो जाएगी. सूत्रों का कहना है कि इन दिनों राजकुमार एक स्ट्रीक्ट डायट और अपनी फिटनेस रूटीन का काफी ध्यान से पालन कर रहे हैं. शानदार मसल्स और बॉडी के अलावा राजकुमार फिल्म में मूंछों व एक नए हेयर स्टाइल में नजर आएंगे.

‘बधाई दो’ के बारे में एक बार बात करते हुए अभिनेता ने बताया था, “‘बधाई दो’ वास्तव में मेरे लिए एक खास फिल्म है. इसके लिए मैं एक स्ट्रीक्ट रूटीन का पालन कर रहा हूं. ऑर्गेनिक व नैचुरल आहार का सेवन कर रहा हूं जैसे कि फल, जई, क्विनोआ और सत्तू वगैरह. ये सारे शाकाहारी हैं. लॉकडाउन के दौरान भी घर पर मैं कसरत करता रहा और अब धीरे-धीरे जीवन में बदलाव देखने को मिल रहा है.

यह फिल्म हर्षवर्धन कुलकर्णी द्वारा निर्देशित और अक्षत घिल्डियाल व सुमन अधिकारी द्वारा लिखित है.