'25 मौके दिए मगर', क्या जेल में ही रहेंगे राजपाल यादव? कोर्ट ने लगाई फटकार-वादा नहीं निभाया- वकील ने कहा-प्लीज़
कॉमेडियन राजपाल यादव ने बीते दिनों चैक बाउंस मामले में कोर्ट में सरेंडर किया था. फिर सेलेब्स की मदद मिलने के बाद कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्हें जमकर फटकार लगाई गई है.
राजपाल यादव चैक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं. कर्ज नहीं चुका पाने के कारण उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. अब 12 फरवरी को उनकी जमानत पर सुनवाई चल रही है. इस दौरान कोर्ट ने उन्हें जमकर फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि उन्हें 25-30 बार मौका दिया गया लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया इस वजह से उन्हें जेल भेजा गया. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अब आप क्यों केस रद्द करने की मांग कर रहे हैं जबकि आप मान चुके हैं कि आपने कर्ज लिया था. आप उसे चुका नहीं पाए. आपने कबूल किया. और अब जब सजा हो गई है तो आप उसे रोकने की बात कर रहे हो.
कोर्ट बार-बार मौका नहीं दे सकती
सुनवाई के दौरान जज ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि अदालत बार-बार मौका नहीं दे सकती. आदेश की अवहेलना को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वह फिल्मी सितारा ही क्यों न हो.
