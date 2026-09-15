'एक्टिंग अच्छी है, कोर्ट में मत करना...', राजपाल यादव को SC ने दिया लास्ट चांस, देने होंगे 2 करोड़

राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें 2 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट और पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया. आइए जानते हैं यह पूरा मामला क्या है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/rajpal-yadav-cheque-bounce-case-supreme-court-order-2-crore-demand-draft-passport-8524867/ Copy

SC ने साफ कर दिया कि मामले को लेकर अभिनेता की किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. (Photo from IANS)

चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है

एक्टर को दो हफ्ते के अंदर 2 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने को कहा है

कोर्ट ने कहा कि उनके पास पैसे जमा करने का यह आखिरी मौका होगा

साथ ही राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा गया

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. कोर्ट ने उन्हें हिदायत देते हुए कहा कि वह फिल्मों में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अदालत के सामने वह ऐसा नहीं करेंगे. यानी राहत देने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि मामले को लेकर अभिनेता की किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

राजपाल यादव को पैसे जमा करने का आखिरी मौका

सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को दो हफ्ते के अंदर 2 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि रकम जमा कराने के लिए अभिनेता के पास यह आखिरी मौका है. इसके बाद उन्हें किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, एक्टर को अपना पासपोर्ट भी तुरंत जमा करना होगा. बिना अदालत की अनुमति के वह देश से बाहर नहीं जा सकेंगे.

7 चेक बाउंस मामलों से जुड़ा है विवाद

बता दें कि यह पूरा मामला मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 7 अलग-अलग चेक बाउंस मामलों का है. राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव ने फिल्म निर्माण के लिए कंपनी के साथ लेन-देन किया था. इसके बाद दिए गए चेक बाउंस हो गए और मामला अदालत में पहुंचा. इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए हर मामले में 3-3 महीने की जेल की सजा सुनाई थी. फिर एक्टर और उनकी पत्नी राधा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

अब 5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

राजपाल और राधा यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्टूबर, 2026 को होगी. फिलहाल, एक्टर की अंतरिम राहत 2 करोड़ रुपये जमा करने और अदालत के निर्देशों का पालन करने से जुड़ी है. अगर वह समय रहते डिमांड ड्राफ्ट जमा नहीं करते हैं, तो उनकी मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं.