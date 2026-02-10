By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
2010 की फ्लॉप फिल्म से कैसे शुरू हुआ बवाल? 9 करोड़ के चेक बाउंस केस में क्यों घिरे Comedy King राजपाल यादव
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: कॉमेडी स्टार राजपाल यादव ने चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया. आइए जानते हैं ये विवाद कहां से शुरू हुआ और पूरी कहानी क्या है?
बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाले राजपाल यादव को कॉमेडी किंग कहा जाता है. फिर हेरा फेरी, भागम भाग, चुप चुप के और भूल भुलैया जैसी फिल्मों में उनकी एक्टिंग ने लोगों को खूब हंसाया. लेकिन अब इस कलाकार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है. दरअसल, चेक बाउंस के एक केस के चलते अदालत के आदेश के बाद राजपाल यादव ने दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अंतिम अपील खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने पैसे जुटाने के लिए समय मांगा था. आइए इस खबर में आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है और एक्टर में इसमें कैसे फंस गए?
जानें क्या है चेक बाउंस का मामला?
यह मामला 2010 से जुड़ा है, जब राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्शन फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए Murali Projects Pvt Ltd से करीब 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और इसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई. कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने कई चेक दिए, लेकिन ये चेक बाउंस हो गए. इसके बाद, कंपनी ने Negotiable Instruments Act की धारा 138 के तहत केस दर्ज कर दिया.
कोर्ट का फैसला और बढ़ता कर्ज
अप्रैल, 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को दोषी मानते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी. इसके बाद उन्होंने कई बार कोर्ट में अपील की, जिससे मामला लंबे समय तक चलता रहा. रिपोर्ट्स के अनुसार, समय बीतने के साथ बकाया रकम बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. हालांकि राजपाल ने धीरे-धीरे कुछ रकम चुकाई भी, जिसमें 2025 में 75 लाख रुपये की पेमेंट शामिल थी, लेकिन लगातार देरी और तय समय पर भुगतान न कर पाने के कारण कोर्ट ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी.
हाई कोर्ट ने क्यों दिखाई सख्ती?
4 फरवरी, 2026 को जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने राजपाल यादव की अंतिम याचिका खारिज कर दी. उन्होंने एक हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि बार-बार राहत देना संभव नहीं है. अदालत ने साफ कहा कि किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रोफाइल के आधार पर कानून में ढील नहीं दी जा सकती. इसके बाद, राजपाल को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया गया. सरेंडर से पहले राजपाल भावुक हो गए और बोले कि उनके पास पैसे नहीं हैं और इंडस्ट्री में कोई सच्चा दोस्त साथ नहीं देता.
सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ
राजपाल यादव की इस हालत को देखकर कई लोग आगे आए हैं. नेता तेज प्रताप यादव ने 11 लाख रुपये की मदद देने की घोषणा की. वहीं सोनू सूद ने राजपाल को अपनी फिल्म में काम देने और साइनिंग अमाउंट देने का ऐलान किया. सोनू ने कहा कि यह दान नहीं बल्कि सम्मान के साथ मदद है. अभिनेता गुरमीत चौधरी ने भी दुख जताते हुए कहा कि इंडस्ट्री को एक परिवार की तरह साथ आना चाहिए. वहीं कोर्ट ने बताया कि सात मामलों में हर केस में 1.35 करोड़ रुपये का भुगतान जरूरी है और जमा रकम शिकायतकर्ता को देने का आदेश दिया गया है.
