राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में जाना पड़ेगा जेल, कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की सजा बरकरार रखी है. जानिए कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और अब आगे क्या हो सकता है.

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बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के कई मामलों में उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने राजपाल यादव की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. अदालत ने माना कि निचली अदालत का फैसला सही है और उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है. इसके बाद उनकी सजा भी बरकरार रहेगी. इस फैसले के बाद राजपाल यादव को जेल जाना पड़ सकता है. यह मामला लंबे समय से अदालत में चल रहा था.