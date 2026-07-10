राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में जाना पड़ेगा जेल, कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की सजा बरकरार रखी है. जानिए कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और अब आगे क्या हो सकता है.

Written by: Rishabh Kumar
Published: July 10, 2026, 2:53 PM IST
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बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने चेक बाउंस के कई मामलों में उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा है. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने राजपाल यादव की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी. अदालत ने माना कि निचली अदालत का फैसला सही है और उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है. इसके बाद उनकी सजा भी बरकरार रहेगी. इस फैसले के बाद राजपाल यादव को जेल जाना पड़ सकता है. यह मामला लंबे समय से अदालत में चल रहा था.

और पढ़ें: 'प्लीज़ ट्रोल मत करो', राजपाल यादव ने अवॉर्ड शो कंट्रोवर्सी पर तोड़ी चुप्पी, कही दिल की बात

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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