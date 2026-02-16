Hindi Entertainment Hindi

Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव को मिली राहत! दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत- कब होगी अगली सुनवाई

Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव ने कोर्ट से में अर्जी दी थी कि उनकी भतीजी की 19 फरवरी को शादी है. साथ ही उन्होंने शिकायतकर्ता को डेढ़ करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया है.

Rajpal Yadav Bail: कॉमेडियन राजपाल यादव ने 5 फरवरी को सरेंडर किया था और तब से वह जेल में हैं.

Rajpal Yadav Bail: कॉमेडियन राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है. राजपाल यादव की तरफ से कोर्ट से अपील की गई थी कि 19 फरवरी को उनकी भतीजी की शादी है और उन्हें इसमें शामिल होना है. साथ ही राजपाल (Rajpal Yadav News) की तरफ से शिकायतकर्ता को डेढ़ करोड़ रुपये दिए जाने के बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर मुहर लगाई. मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी. मालूम हो कि राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में सजा काट रहे हैं.

क्या है राजपाल यादव चेक बाउंस का मामला?

राजपाल यादव से जुड़ा यह चेक बाउंस का मामला साल 2010 से जुड़ा हुआ है. राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्शन फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए Murali Projects Pvt Ltd से करीब 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और इसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई. कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने कई चेक दिए, लेकिन ये चेक बाउंस हो गए. इसके बाद, कंपनी ने Negotiable Instruments Act की धारा 138 के तहत केस दर्ज कर दिया. धीरे-धीरे 5 करोड़ रुपये की यह रकम बढ़कर 9 करोड़ रुपये हो गई.