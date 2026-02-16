Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव को मिली राहत! दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत- कब होगी अगली सुनवाई

Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव ने कोर्ट से में अर्जी दी थी कि उनकी भतीजी की 19 फरवरी को शादी है. साथ ही उन्होंने शिकायतकर्ता को डेढ़ करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया है.

Published date india.com Updated: February 16, 2026 3:27 PM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Rajpal Yadav
Rajpal Yadav Bail: कॉमेडियन राजपाल यादव ने 5 फरवरी को सरेंडर किया था और तब से वह जेल में हैं.

Rajpal Yadav Bail: कॉमेडियन राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है. राजपाल यादव की तरफ से कोर्ट से अपील की गई थी कि 19 फरवरी को उनकी भतीजी की शादी है और उन्हें इसमें शामिल होना है. साथ ही राजपाल (Rajpal Yadav  News) की तरफ से शिकायतकर्ता को डेढ़ करोड़ रुपये दिए जाने के बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर मुहर लगाई. मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी. मालूम हो कि राजपाल यादव 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में सजा काट रहे हैं.

क्या है राजपाल यादव चेक बाउंस का मामला?

राजपाल यादव से जुड़ा यह चेक बाउंस का मामला साल 2010 से जुड़ा हुआ है. राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्शन फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए Murali Projects Pvt Ltd से करीब 5 करोड़ रुपये उधार लिए थे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और इसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई. कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने कई चेक दिए, लेकिन ये चेक बाउंस हो गए. इसके बाद, कंपनी ने Negotiable Instruments Act की धारा 138 के तहत केस दर्ज कर दिया. धीरे-धीरे 5 करोड़ रुपये की यह रकम बढ़कर 9 करोड़ रुपये हो गई.

About the Author

Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.