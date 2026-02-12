Rajpal Yadav Legal Timeline: आसान भाषा में समझिए राजपाल यादव का चैक बाउंस मामला, एक नज़र में

कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव का खुद की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा. इस घटना ने उन्हें पूरी तरह झकझोर कर रख दिया. आइए जानते हैं पूरी कहानी और जेल तक पहुंचने की वजह.

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव चैक बाउंस मामले में जेल में बंद हैं. उनके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं. यादव का कहना है कि इंडस्ट्री में उनका कोई दोस्त नहीं है जिनसे वो आर्थिक मदद के लिए कह सकते हैं. ये खबर फैलने के बाद फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग उनकी मदद के लिए आगे आए. सोनू सूद ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए कास्ट किया और 5 करोड़ की मदद की. जिसके बाद सलमान खान, अजय देवगन और मीका सिंह ने भी मदद का हाथ बढ़ाया. आखिर ये मामला है क्या??? राजपाल यादव को जेल क्यों जाना पड़ा. आइए इसे आसान भाषा में पूरी लीगल टाइमलाइन से समझते हैं.

2010

राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के प्रोडक्शन के लिए करीब 9 करोड़ का लोन लिया

रकम एक निजी कंपनी/फाइनेंसर से ली गई

बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खुद जिम्मेदारी ली

2011–2012

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई

लोन की EMI और तय भुगतान समय पर नहीं हो सका

फाइनेंसर ने कानूनी नोटिस भेजा

2013

भुगतान न होने पर चेक बाउंस केस दर्ज

मामला दिल्ली की अदालत तक पहुंचा

कोर्ट ने कई बार पेशी के आदेश दिए

2014-2016

राजपाल यादव कोर्ट में पेश नहीं हो पाए

अदालत ने इसे जानबूझकर की गई अवहेलना माना

कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया

2018

कोर्ट ने बकाया रकम और जुर्माने को लेकर कड़ा आदेश दिया

भुगतान न होने की स्थिति में जेल भेजने की चेतावनी

2022–2023

मामला फिर से एक्टिव हुआ

फाइनेंसर ने डिफॉल्ट और धोखाधड़ी का आरोप दोहराया

राजपाल यादव की आर्थिक स्थिति को लेकर सुनवाई हुई

2024 (हालिया घटनाक्रम)

कोर्ट के आदेश पर राजपाल यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

तिहाड़ जेल में भेजे जाने की खबर से इंडस्ट्री में हड़कंप

बॉलीवुड से मदद

सलमान खान और अजय देवगन ने निजी तौर पर आर्थिक व कानूनी मदद की

बकाया राशि और कानूनी प्रक्रिया को लेकर रास्ता साफ हुआ

गुरुवार (रिहाई)

राजपाल यादव के मैनेजर ने रिहाई की पुष्टि की

सभी जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी

राजपाल यादव जेल से बाहर आएंगे

नोट- ये मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. कानूनी प्रक्रिया के तहत अभी इसकी प्रोसिडिंग और आगे तक चल सकती है.

