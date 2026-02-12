Hindi Entertainment Hindi

Bollywood Pay Gap Debate: करोड़ों कमाती फिल्में, फिर क्यों कंगाल साइड एक्टर्स? राजपाल यादव की हालत और मुश्ताक खान का वीडियो देख उठे सवाल

Bollywood Pay Gap Debate: चैक बाउंस मामले में बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव कर्ज ने चुका पाने के कारण जेल की सजा काट रहे हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि इतना कमाने के बाद भी अभिनेता के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे क्यों नहीं हैं? इसी बीच मश्ताक खान की किडनैपिंग वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं मामला क्या है?

Bollywood Pay Gap Debate: राजपाल यादव इस वक्त चैक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. उनके ऊपर 9 करोड़ का कर्ज है. कोर्ट में सरेंडर करते वक्त अभिनेता ने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना कर्ज चुका सकें. न ही इंडस्ट्री में उनके दोस्त हैं जिनसे वो आर्थिक मदद मांग सकते हैं. ऐसे में लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि इतनी फिल्मों में काम करने के बाद राजपाल के पास पैसे नहीं हैं, ऐसा क्यों है? इसी बीच अभिनेता मुश्ताक खान का एक किडनैपिंग वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें उनकी बातें सुनकर हर कोई हैरान हो गया.

Comedians like Rajpal Yadav, Johny lever they don’t earn that much. Once Mushtaq Khan was kidnapped and kidnappers demanded 1cr ransom.

Mushtaq :I don’t have that much money.

kidnappers : you are lying You have worked in so many hit movies. pic.twitter.com/OOZpInDwgQ — Gagan Choudhary (@choudhary_99415) February 10, 2026

मुश्ताक खान का वायरल वीडियो

राजपाल यादव चैक बाउंस के बाद मुश्ताक खान का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने अपने किडनैपिंग के डरावने अनुभव का जिक्र किया. दरअसल, मुश्ताक का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था. जहां उन्हें धोखे से बुलाकर बंधक बना लिया गया था. जब किडनैपर्स को पता चला कि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं तो उन्होंने अभिनेता को छोड़ दिया. उन्हें ये जानकर हैरानी हुई थी कि इतनी फिल्मों में काम करने वाले एक्टर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फिरौती दे पाएं. किडनेपर्स ने कहा कि तूने तो इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है. अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन भी इन फिल्मों में रहे हैं. फिर भी तेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं.

वीडियो देखकर शॉक्ड थे लोग

जब मुश्ताक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग हैरान हो गए. जो दिखता है असल में वो होता नहीं है. ये सही बात है कि मुश्ताक खान ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया है. बावजूद इसके उनकी सुरक्षा और आर्थिक स्थिति ऐसी थी वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे.

क्या झूठ बोल रहे थे मुश्ताक?

मुश्ताक ने आगे कहा कि अब मैं उन्हें क्या बोल सकता हूं. वो मुझे 5 करोड़ क्यों देंगे. किडनैपर्स को लगता था कि अगर कोई फिल्म हिट होती है तो हम उसका आपस में बांट लेते होंगे. फिर मैंने उन्हें समझाया कि फीस पहले से तय होती है. एग्रीमेंट्स होते हैं. साइड एक्टर्स को इतनी फीस नहीं दी जाती है जितनी लीड को मिलती है. ये सब सुनकर किडनैपर्स ने कहा-झूठ मत बोल. मुश्ताक ने कहा कि एक्टर और को-एक्टर में फर्क होता है. जिनका चेहरा दिखता है, बिकता है, उन्हें ही पैसे मिलते हैं.

करोड़ों की फिल्में, लाखों की फीस

इंडस्ट्री से जुड़े जानकारों के मुताबिक जहां टॉप स्टार्स एक फिल्म के लिए 50 से 100 करोड़ रुपये तक चार्ज करते हैं, वहीं कई साइड एक्टर्स को पूरी फिल्म के लिए 2 से 10 लाख रुपये ही मिलते हैं. यही नहीं कई बार तो पेमेंट को कई महीनों सालों तक लटक जाता है.

ग्लैमर के पीछे की मजबूरी

कैरेक्टर आर्टिस्ट्स का ज्यादातर जीवन ‘काम मिलेगा या नहीं” की चिंता में गुजरता है. उम्र बढ़ने के साथ लोग कम हो जाते हैं. लेकिन जिम्मेदारियां खत्म नहीं होतीं. यही वजह है कि कई कलाकार मजबूरी में बिज़नेस, छोटे-मोटे काम के लिए कर्ज का सहारा लेते हैं. राजपाल यादव और मुश्ताक खान के मामले यही दिखाते हैं सिर्फ स्क्रीन पर दिखना ही पैसों और सफलता की गारंटी नहीं है.

इंडस्ट्री में पे गैप क्यों?

इंडस्ट्री में पे गैप की सबसे बड़ी वजह है स्टार-ड्रिवन सिस्टम. फिल्म की मार्केटिंग, सैटेलाइट डील और ओटीटी राइट्स सब कुछ स्टार के नाम पर बिकता है. ऐसे में प्रोड्यूसर बजट का बड़ा हिस्सा टॉप एक्टर्स पर खर्च करते हैं, और बाकी कलाकारों के लिए बहुत कम बचता है.

सोशल मीडिया पर बहस

राजपाल यादव और मुश्ताक खान के मुद्दे के बाद सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं-

क्या साइड एक्टर्स को भी रॉयल्टी मिलनी चाहिए?

क्या फिल्मों के मुनाफे में उनका हिस्सा होना चाहिए?

क्या इंडस्ट्री को पेंशन और इंश्योरेंस सिस्टम बनाना चाहिए?

कई यूजर्स का कहना है कि अगर सपोर्टिंग एक्टर्स न हों, तो सुपरस्टार भी अधूरे हैं.