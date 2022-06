Rajpal Yadav & Rubina Dilaik Movie Ardh Review in Hindi: संगीतकार पलाश मुच्छल ने फिल्म अर्ध के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत कर रहे हैं औऱ इसमें मुख्य किरदार के तौर पर राजपाल यादव और साथ ही रुबीना दिलैक और टीवी के मशहूर एक्टर हितेन तेजवानी हैं. बता दें कि यह रुबीना की पहली फिल्म है और उनके प्रशंसक फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म के ट्रेलर ने भी सभी का ध्यान खींचा था और आज, अर्ध ने Zee5 पर आप देख सकते हैं. खैर, नेटिज़न्स ने फिल्म को पसंद किया है और रुबीना के प्रशंसक फिल्म में उनके प्रदर्शन की प्रशंसा खुलकर कर रहे हैं. ऐसे में आइए देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आखिर लोगों को कैसी लग रही है अपनी लेडी बॉस की फिल्म और राजपाल ने कॉमेडी को छोड़कर एक नए काम को मौका दिया है, तो जानें कैसी है फिल्म.

सोशल मीडिाय पर फैंस ने इसके रिव्यू दिए हैं और अर्ध को 5 स्टार दिए और लिखा, "मैंने अभी-अभी फिल्म देखी है #अर्ध क्या शानदार अभिनय है #RubinaDilaik #RajpalYadav @RubiDilaik @rajpalofficial #RubiHolics @Palash_Muchhal @ZEE5India @ZEE5Shows दोस्तों जाकर फिल्म देखें, 5 स्टार के लायक



अर्ध की कहानी शिवा (राजपाल यादव) के ईर्द गिर्द घूमती है, जो एक्टर बनने के लिए मायानगरी मुंबई में अपनी किस्मत आजमा रहा है. परिवार में आर्थिक तंगी है इसलिए शिवा एक ओर जहां ऑडिशन्स देता है तो वहीं दूसरी ओर छोटे मोटे अलग अलग काम करके घर चलाता है. इसके साथ ही शिवा, पार्वती नाम से किन्नर बनकर भी काम करता है, जिसके बारे में उसकी पत्नी मधु के अलावा उसके एक दोस्त सत्या (हितेन तेजवानी) को पता है.

Just watched #Ardh on @ZEE5Shows. @RubiDilaik is looking simple yet stunning & her expressions are beyond perfect. The performances of @rajpalofficial & @tentej are phenomenal. @Palash_Muchhal‘s unique storyline will definitely inspire other filmmakers!

ARDH STREAMING ON ZEE5 NOW pic.twitter.com/hhwJfaZ6Yg — (@MaverickMaya_) June 10, 2022



शिवा अपना सपना पूरा कर सके इसके लिये मधु भी काम करती है, ताकि घर चलाने में अपने पति का हाथ बंटा पाये. दिन-रात मेहनत करने के बाद भी शिवा किसीऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि लोगों को लगता है कि उसमें एक्टर बनने का एक भी गुण नहीं है. जिंदगी की तमाम उलझनों और संघर्षों के बाद शिवा फिल्मी दुनिया का हीरो बन पाता है या नहीं. ये जानने के लिये आपको Zee 5 पर ये फिल्म देखनी पड़ेगी.

Done watching #Ardh & I must say an amazing film @rajpalofficial as Shiva- 1 of his best till date @RubiDilaik did justice 2 her role @tentej as Shiva’s friend is good too. Though I have some issues wid some parts of d film but overall @Palash_Muchhal did great job#RubinaDilaik — AHRV (@Rubisworld1) June 9, 2022

रुबीना दिलाइक ने टीवी पर अपने अभिनय से सभी को प्रभावित किया है और बिग बॉस सीजन 14 भी जीता और अब वो खतरों के खिलाड़ी 12 में नजर आएंगी. अर्ध में इतने प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद, आइए आशा करते हैं कि रुबीना को फिल्म के प्रस्ताव मिले, और जल्द ही हमें उसे इस पर देखने को मिले.



‘अर्ध’ की कहानी पर बॉलीवुड में पहले भी तमाम फिल्में बनाई जा चुकी हैं. करीब दो घंटे की अर्ध में वो सब कुछ है जिससे ये एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर बनती है.

फिल्म:अर्ध

प्रमुख कास्ट: राजपाल यादव, रुबीना दिलैक और हितेन तेजवानी

निर्देशक: पलाश मुछाल

ओटीटी: जी5