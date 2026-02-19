Hindi Entertainment Hindi

Rajpal Yadav Video Viral: मुश्किल दौर के बाद शादी में झूमे राजपाल, सलमान खान के गाने पर नहीं रोक पाए खुद को

Rajpal Yadav Video Viral: तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद राजपाल यादव सीधे अपने पैतृक गांव शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी अटेंड करने पहुंचे. जहां वो जमकर डांस करते हुए नज़र आए. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Rajpal Yadav Video Viral: अपनी कॉमेडी से सबको हंसाने वाले अभिनेता Rajpal Yadav एक बार फिर अपने लेटेस्ट वीडियो को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. जेल से बाहर आने के बाद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी भतीजी की शादी में नाचते हुए नज़र आ रहे हैं. वायरल वीडियो में एक्टर ट्रेडिशनल आउटफिट पहने नज़र आ रहे हैं और जमकर नाच रहे हैं. उनके चेहरे पर वही पहले वाली मुस्कान और आंखों में सुकून देखने को मिल रहा है. जैसे कुछ पलों के लिए टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई थी. इस वीडियो के बैकग्राउंड में सलमान खान का गाना बज रहा होता है जिसपर वो खूब थिरकते हैं.

बता दें, राजपाल यादव की भतीजी की शादी बड़ी ही धूम-धाम से मनाई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें तीन हजार बारातियों के शामिल होने की खबर है. मेन्यू और वेन्यू भी काफी शानदार है.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा है वीडियो वायरल?

ये वीडियो सिर्फ डांस की वजह से नहीं, बल्कि राजपाल यादव की पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में बना हुआ है. दरअसल, चैक बाउंस मामले में वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे. जेल से बाहर आने के बाद पहली बार उन्हें इस तरह खुलकर खुश होते देख फैंस इमोशनल हो गए. लोग इस वीडियो पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- “मुश्किल वक्त के बाद यह खुशी डिज़र्व करते हैं”. वहीं एक ने लिखा- ‘राजपाल यादव वापस पुराने रंग में दिख रहे हैं’.

राजपाल को भेजी दुआएं

वीडियो वायरल होने के बाद फैंस लगातार राजपाल यादव के लिए दुआएं और प्यार भेज रहे हैं. कई यूज़र्स ने लिखा कि वे उन्हें फिर से फिल्मों में उसी पुराने कॉमिक अंदाज़ में देखना चाहते हैं.

जेल में क्यों बंद थे राजपाल यादव?

राजपाल यादव की फिल्में हिट हो रही थीं. सब ठीक चल रहा था. लेकिन साल 2010 में राजपाल ने खुद फिल्म बनाने की सोची और इसके लिए 5 करोड़ का कर्ज लिया. लेकिन फिल्म का काम पूरा नहीं हो पाया. बहुत घाटा हुआ. और ये लोन बढ़कर 9 करोड़ तक पहुंच गया. इसके लिए इन्होंने जो चैक दिए थे वो बाउंस हो गए. अभिनेता ने साफ कर दिया कि उनके पास कर्जा चुकता करने के लिए पैसे नहीं है. जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया. जिसके बाद ये खबर आग की तरह इंडस्ट्री में फैल गई.

सलमान खान और अजय देवगन ने बढ़ाया मदद का हाथ

जैसे ही राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलों की खबर इंडस्ट्री में फैली, कई सितारे मदद के लिए आगे आए. खासकर सोनू सूद, सलमान खान, अजय देवगन ने इसे पर्सनली तौर पर लिया. ऐसे में बताया जा रहा है कि राजपाल यादव की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. बता दें, सलमान इससे पहले भी कई कलाकारों की मुश्किल वक्त में मदद कर चुके हैं.