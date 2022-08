Raju Srivastav Health Update: पॉपुलर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastav) की हालत अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है. दिल्ली के एम्स (AIIMS) अस्पताल में उन्हें अभी भी आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है. कॉमेडियन की तबीयत को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है, जिसके अनुसार उनकी सेहत में सुधार हो रहा है. हालांकि अभी भी वह वेंटिलेटर पर हैं. बता दें कि 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट के दौरान वह बेहोश होकर गिर गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. ऐसे में राजू श्रीवास्तव के पर्सनल सेक्रेटरी गर्वित नारंग ने उनकी तबीयत को लेकर जानकारी दी है जिसे सुनकर उनके चाने वाले खुश हो जाएंगे.Also Read - 'वॉशरूम में फूट-फूटकर रोती थी': एक्ट्रेस Shiny Doshi ने बताया संजय लीला भंसाली शूट पर क्या करते थे

राजू श्रीवास्तव के पर्सनल सेक्रेटरी गर्वित नारंग ने उनकी तबीयत को लेकर जानकारी दी है. गर्वित नारंग ने बताया, ‘राजू श्रीवास्तव की सेहत में सुधार हो रहा है. हम प्रार्थना करते हैं कि वह जल्द ठीक हो जाएं.’ राजू श्रीवास्तव की बीते दिनों एमआरआई जांच भी कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट से पता चला था कि उनके सिर में कोई नस दबी हुई है. हालांकि राजू श्रीवास्तव का दिल सही से काम कर रहा है. Also Read - 'मीका दी वोहटी' आकांक्षा पुरी ने मोनोकिनी में कराया फोटोशूट, बोल्डनेस का रंग देखकर शर्मा जाएंगे मीका

The health condition of Raju Srivastava is improving. We pray that he recovers soon: Garvit Narang, Personal Secretary of Raju Srivastava

He was admitted to AIIMS Delhi on August 10 after experiencing chest pain and collapsing while working out at the gym.

(File pic) pic.twitter.com/m1fH5WjoD0

— ANI (@ANI) August 16, 2022