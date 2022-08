Raju Srivastava Health Update: मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव (Raju Srivastava) को जब से हार्ट अटैकआया है लगातार उनकी सेहत खराब ही बनी हुई है और उन्हें अभी तक होश नहीं आया है. वहीं अब उनको लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है. डॉक्टरों के मुताबिक, उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है, वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं. दरअसल, राजू श्रीवास्तव को बीते दिनों दिल का दौरा पड़ा था जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनकी हालात नाजुक बताई गई थी लेकिन कुछ समय बाद उनकी सेहत में सुधार भी देखा गया, लेकिन एक बार फिर से उनका स्वास्थ चिंता का विषय बन गया है.Also Read - Koffee With Karan 7: आलिया की इस चीज को बहुत मिस करते हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, कहीं रणबीर कपूर को न आ जाए गुस्सा

बीते कुछ दिनों से आ रही खबरों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर बताई जा रही थी, लेकिन अब हाल ही में उनकी हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है. सामने आई खबरों के मुताबिक राजू की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है. एम्स में भर्ती राजू श्रीवास्तव के मामले में आई ये खबर सही में चिंताजनक है. उनके मुख्य सलाहकार अजित सक्सेना का कहना है कि आज सुबह डाक्टरों ने जानकारी दी है कि राजू का ब्रेन काम नहीं कर रहा है. वह लगभग डेड की स्थिति में है. वह लगभग डेड की स्थिति में है. हार्ट भी प्रॉब्लम कर रहा है. हम सब लोग परेशान है. सब भगवान से प्राथना कर रहे है. परिवार के लोग भी कुछ समझ नहीं पा रहे है.

Today’s update on Raju’s health is that he is stable.Still unconscious but stable.Will take a week to recover.Prayers for a quick recovery🙏har har mahadev.

