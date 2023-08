Raksha Bandhan: बहन अलका भाटिया को अक्षय कुमार ने किया याद, कहा 'सबसे बड़ी ताकत'

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं. वहीं उनकी हालिया आई फिल्म ओह मॉय गॉड 2 ने पर्दे पर जबरदस्त कमाई की है और सुपरहिट साबित हुई है. इस फिल्म में अक्षय शिव भक्त के तौर पर नजर आ रहे हैं. ऐसे में अब ‘ओएमजी 2’ की सक्सेस के बाद अब अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. इन दिनों वे उत्तर प्रदेश के सीतामढ़ी में शूटिंग में बिजी हैं. इसी बीच में आज राखी का त्योहार पूरे भारत में मनाया जा रहा है और अक्षय ने अपनी बहन को सोशल मीडिया के जरिए एक प्यारा मैसेज दिया है और उके साथ एक फोटो शेयर की है.

अभिनेता अक्षय कुमार फिल्मों में आने से पहले राजीव भाटिया के नाम से जाने जाते थे और उनकी बहन का नाम अलका भाटिया है बॉलीवुड स्टार की बहन होने के बावजूद भी अलका को लाइमलाइट से कोसों दूर रहना पसंद है. हालांकि अक्षय और उनकी बहन का रिश्ता काफी मजबूत है. अक्षय ने अपने सोशल मीडिया पर बहन की फोटो शेयर करते हुए लिखा जे तू मेरे नाल है ते ज़िंदगी विच सब चंगा…मेरी बहन मेरा जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है पहले दिन से हैप्पी #RakshaBandhan

वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले अक्षय कुमार बाइक चलाते हुए अपने फैंस से हाथ मिलाते हैं और फिर साइड में अपनी बाइक पार्क करके अपने उन फैंस से मिलते हैं जो बाउंड्री के उस पार खड़े उनका इंतजार कर रहे थे. वीडियो में अक्षय डेनिम के साथ व्हार्ट एंड ब्लू कलर की धारीदार शर्ट पहने, स्लीव्स फोल्ड किए, सन ग्लासेस लगाए फुकरा स्टाइल में नजर आ रहे हैं और अपने फैंस से हाथ मिला रहे हैं.