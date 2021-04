Rakhi Sawant’s senses after hearing the price of the vegetable: राखी सावंत (Rakhi Sawant) पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. जहां एक तरफ एक्ट्रेस लॉकडाउन के पक्ष में है वहीं दूसरी तरफ वो मार्केट में सब्जियां लेने पहुंच गई. लेकिन इस दौरान राखी सावंत (Rakhi Sawant) को गुस्सा आ गया क्योंकि फल और सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा थे, इस दौरान राखी (Rakhi Sawant) जमकर बहस करती हुई भी दिखी. Also Read - Rakhi Sawant की पहुंच PUBG तक, बिग बॉस 14 का मीम सॉन्ग 'क्या ये सांधनी थी' 'ड्रामा क्वीन' के अवतार में वायरल- VIDEO

ड्रामा क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) बाजार में सब्जी और फल खरीदने के लिए बाहर निकलीं. इस दौरान का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल राखी सावंत (Rakhi Sawant) जब फल की टोकरी लेने की बात कहती हैं ति तो सब्जी वाला उन्हें 1650 दाम बतात है जिसे सुनकर राखी के होश उड़ जाते हैं



राखी सावंत (Rakhi Sawant) कहती हैं कि ‘ये लोग लूट रहे हैं, कोई भला 1650 रुपये की सब्जी होती है क्या?’ इतना ही नहीं फिर राखी बिना सब्जियां लिए कार में बैठकर वहां से चली जाती हैं. राखी का ये वीडियो फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. बता दें कि जब वो बिग बॉस के घर से बाहर आई थी तब से वो अपनी मां का ख्याल रख रही हैं.