Rakhi Sawant asks Kangana Ranaut to help India in procuring oxygen: बिग बॉस 14 (Boss 14) में अपना जलवा दिखाने के बाद से ही राखी सावंत (Rakhi Sawant) एक बार फिर से चर्चा में आ गई है. मुंबई में भले ही इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन राखी सावंत (Rakhi Sawant) अक्सर सड़को पर दिख जाती हैं. ऐसे में कल जब वो फोटोग्राफर के बीच पहुंची को उन्होंने कंगना रनौत (Kangana Ranaut) से एक भारी अपील कर दी है. Also Read - Kangana Ranaut ने घर की बालकनी में करवाया फोटोशूट, दिखा एक्ट्रेस का ट्रेडिशनल लुक...चर्चा में है पर्स

दरअसल राखी सावंत (Rakhi Sawant) कल रात को मुंबई की सड़को पर स्पॉट की गई और इस दौरान वो हाथों में सैनेटाइजर और दो मास्क लेकर खड़ी थी औऱ लोगों को सलाह दे रही थी कि वो कोरोना से बचकर रहे हैं और साथ ही पैप्स को कह रही थी कि वो अपने परिवार का ख्याल रखे. इस दौरान जब उनसे कंगना (Kangana Ranaut)से जुड़ा सवाल पूछा गया तो राखी (Rakhi Sawant) ने अपने अंदाज में जवाब दिया. Also Read - भगवान के दूत हैं सलमान खान! राखी सावंत की मां के इलाज के लिए की मदद...रो पड़ीं एक्ट्रेस



राखी से कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के एक बयान को लेकर उनकी प्रतिक्रिया मांगते हैं तो ये सुनकर राखी (Rakhi Sawant) कहती हैं कि कंगना (Kangana Ranaut) जी आप देश की सेवा कीजिए ना प्लीज. इतने करोड़ों रुपए हैं आपके पास, ऑक्सीजन खरीदिए और लोगों में बांटिए, हम तो यही कर रहे हैं.’ राखी के इस वीडियो को विरल भयानी (viral bhayani) ने शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.