राखी सावंत का आज 41वां जन्मदिन है और उनका जन्म 25 नवंबर,1978 को हुआ था. बॉलीवुड अभिनेत्री और आइटम गर्ल राखी सावंत अपने बड़बोलेपन के लिए चर्चित हैं. उनका कहना है कि उन्हें ‘विवादों की रानी’ कहलाना पसंद है. वह कहती हैं, “आइ लाइक इट! राखी एक बेहतरीन डांसर भी हैं और कैमरे को फेस करना उन्हें अच्छे से आता है. राखी सावंत ने 2009 में टीवी पर अपना रियलिटी शो राखी का स्वयंवर भी लॉन्च किया. राखी ने कहा था जो भी शो का विनर होगा वे उससे शादी कर लेंगी. लेकिन बाद में जब विनर लेश पारुजनवाला के साथ सगाई की खबर आई तो इस एक्ट्रेस ने मना कर दिया. राखी का बचपन बहुत गरीबी में बीता. घर में खाने के लिए नहीं होता था. मां अस्पताल में आया का काम करती थी. एक इंटरव्यू में राखी ने बताया था कि वो लोगों का छोड़ा हुआ खाना खाती थीं.

पिछले साल खबर थी कि राखी अपने बॉयफ्रेंड दीपक कलाल से शादी करने वाली हैं. उन्होंने वेडिंग कार्ड भी छपवा लिए थे. शादी से पहले ही दीपक ने राखी का ‘Certificate of Virginity’ रिपोर्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. इसे शेयर करते हुए कलाल ने लिखा था-“@rakhisawant2511 You Made Me Proud Baby….तुम पवित्र हो.

अब 2019 में राखी सावंत ने एक एनआरआई रितेश नाम के लड़के से शादी कर ली है.हालांकि उनका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा है. राखी का कहना है कि उनके पति लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं.राखी ने अपने पति ने लिए करवाचौथ का व्रत भी रखा था.

बता दें, राखी सावंत 2006 में पहली बार विवादों में तब घिरीं जब एक पार्टी में उन्होंने मीका सिंह पर अश्र्लील हरकत करने का आरोप लगाया था. जिसके बाद राखी ने इस बात पर खूब हंगामा किया था.

राखी सावंत ने यह भी कहा था कि अगर योगगुरु बाबा रामदेव उनसे विवाह करने को तैयार हैं तो वो उनके साथ सात फेरे ले लेगी. राखी जानती हैं कि खुद को कैसे हमेशा सुर्खियों में रखना है.

