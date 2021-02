Sohail Khan Came Forward To Help Rakhi Sawant See Viral Video: राखी सावंत (Rakhi Sawant) बिग बॉस 14 से बाहर आने के बाद से ही चर्चा का विषय बनी हुई हैं. एक्ट्रेस ने घर में लोगों का खुब मनोरंजन किया, जब राखी घर के अंदर थी उस दौरान सलमान खान (Salman Khan) ने एक्ट्रेस की तारीफों के पुल बांध रखे थे. ऐसे में अब जब वो बाहर आ गई हैं औऱ उनकी मां की तबियत खराब चल रही है तो ऐस में एक्ट्रेस की मां के लिए सलमान खान (Salman Khan) आगे आए हैं और उन्हें हर संभव मदद दी है. राखी के इस दर्दे में सलमान (Salman Khan) के भाई सोहेल (Sohail Khan) भी उनकी मदद के लिए आगे आए हैं. Also Read - खेतों के बीचों-बीच किसके डर से भागती नज़र आईं मलाइका, Stunning Photo शेयर कर लिखा- Run malla run

राखी सावंत (Rakhi Sawant) की मां जया सावंत (Jaya Sawant) इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं और कैंसर (Cancer) से जंग लड़ रही हैं. राखी ने सलमान खान (Salman Khan) और सोहेल खान (Sohail Khan) का हाल ही में धन्यवाद दिया था. अब सोहेल ने राखी की मदद के लिए एक वीडियो शेयर किया है, जिसे राखी सावंत ने सोशल मीडिया (Social Media) पर पोस्ट किया है. Also Read - Bipasha Basu hot pics in Black Monokini: बिपाशा ने ब्लैक मोनोकनी ने फिगर किया फ्लॉन्ट, हुस्न-ए-बेपरवाह ने फिर की खता

इस वीडियो में सोहेल (Sohail Khan) ने कहा, ‘राखी, माय डियर, आपको और आपकी मां को किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे सीधा कॉल कीजिए. मैं आपकी मां से कभी मिला नहीं हूं, लेकिन मैं आपको जानता हूं. आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो और उनकी बेटी होने के नाते आपकी मां कितनी स्ट्रॉन्ग होंगी. मैं उनके जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं. आप केवल उनके साथ बनी रहें और सब कुछ ठीक हो जाएगा. जब वह ठीक हो जाएंगी तो मैं उनसे बात करूंगा.’

View this post on Instagram A post shared by Rakhi Sawant (@rakhisawant2511)



आपको बता दें कि राखी सावंत बिग बॉस 14 में टॉप 5 कंटेस्टेंट में से एक थीं, लेकिन राखी 14 लाख रुपये लेकर घर से बाहर आ गई थी और तब सेलेकर अब तक वो मां के साथ ही हैं और लगातार उनका ख्याल रख रही हैं.