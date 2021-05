Rakhi Sawant hug and kiss Mika Singh on the Road-बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मीका सिंह अपनी गायकी के से ज़्यादा अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियां बटोरते हैं. मीका आज बॉलीवुड के कामयाब सिंगर हैं लेकिन वो पहली बार सुर्ख़ियों में तब आये थे जब उन्होंने अपने बर्थडे के दिन आयटम गर्ल राखी सावंत के साथ लिप लॉक किया था. इस घटना के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे इससे पहले हम आपको इनकी ताज़ा मुलाकात के बारे में बता दें. Also Read - Kavita Kaushik ने बिकिनी में मचाई सनसनी, 'चंद्रमुखी चौटाला' की बोल्डनेस ने उड़ाए Rakhi Sawant के भी होश

हाल ही में दोनों मुंबई की सड़कों पर एक साथ देखे गए. जैसे ही राखी ने मीका को देखा वो चिल्लाने लगीं. दोनों एक दूसरे की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं. मीका ने कहा, राखी को खड़ा देख मैं इग्नोर नहीं कर पाया इसलिए उतरकर आना ही पड़ा. Also Read - Priyanka Chopra को Kiss करने के लिए इतने बेताब थे Nick Jonas,गाउन पर रख दिया पैर, फिर....

वहीं राखी ने भी कहा कि आखिर हम दोनों दोस्त हैं. राखी और मीका गले मिले. मीका ने कहा इस बा बिग बॉस राखी सावंत की बदौलत ही चला है. ये सुनकर राखी गदगद हो गईं और मीका के पैर भी छुए. Also Read - Suhana को अगर ब्वॉयफ्रेंड ने Kiss करने की कोशिश की तो होंठ काट देंगे Shah Rukh Khan, इसलिए अभी तक...

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

बता दें, मीका ने अपनी बर्थडे पार्टी में राखी को जबरदस्ती लिपलॉक किया था. इस घटना के बाद काफी हंगामा हुआ था. राखी ने मीका पर कई आरोप भी लगाए थे लेकिन शायद ही कभी मीका ने राखी की इन आरोपों को गंभीरता से लिया हो. किसिंग का ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ था. और दोनों ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं.