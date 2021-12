Rakhi Sawant Husband Ritesh Reveals she is not her legal wife: अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में आखिरकार बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट और राखी सावंत कथित पति रितेश ने स्वीकार कर लिया है कि राखी सावंत उनकी लीगल वाइफ नहीं है. रितेश ने बताया कि वे अपनी पहली पत्नी के साथ तलाक की अर्जी दे चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने पेपर्स पर साइन नहीं किया है. इसलिए देखा जाए तो राखी सावंत रितेश की कानून तौर पर पत्नी नहीं है. बता दें, जब रितेश ने बिग बॉस में एंट्री की थी उस वक्त भी लोगों ने उन्हें फेक हसबैंड करार दे दिया था. हालांकि शो के बीच में ही ये खुलासा हो गया था कि रितेश पहले से शादीशुदा हैं और एक बच्चे के पिता हैं.Also Read - ऑफ शोल्डर गाउन में Deepika Padukone ने बरपाया कहर, किलर लुक देखकर अनुष्का और सोनाक्षी के छूटे पसीने कहा- 'उफ्फ'

रितेश राज ने बॉलीवुड एक्ट्रेस रखी सावंत से शादी की हैं लेकिन इस बात की जानकारी ना तो उनके घरवालो को हैं और ना हीं उनकी पहली पत्नी को है. जिसको लेकर नवादा की रहने वाली रितेश की पहली पत्नी के भाई ने नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.

रितेश की माँ की माने तो शादी के बाद से उसकी पहली पत्नी यहां कभी नहीं रही वो हैदराबाद में रितेश के साथ रहती थी और वहां से मारपीट कर अपने मायके चली गई. रितेश की पहली शादी 1 दिसम्बर 2014 को हुई थी जिसके बाद वो पत्नी के साथ 2015 में चेन्नई चले गए थे.

वहीं रितेश की पहली पत्नी स्निग्धा प्रिया ने रितेश पर कई आरोप लगाए हैं. इंडिया.डॉट कॉम से बात करते हुए स्निग्धा प्रिया ने कहा उनकी शादी को सात साल हो गए हैं. 1 दिसंबर 2014 को बिहार के बेतिया जिले में दोनों की शादी हुई थी. वर्ष 2017 में एक छोटी सी बात पर उनके पति रितेश ने लगातार उन्हें पीटा जिसकी वजह से उनकी आंखे के पास कट भी आ गए थे. स्निग्धा ने बताया उनके पास चोट की सारी तस्वीरें है जिसमें गंभीर जख्म साफ तौर पर देखे जा सकते हैं. इस घटना के बाद स्निग्धा प्रिया ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस भी दर्ज कराया था.

स्निग्धा ने कहा वे नहीं जानती कि उनके कथित पति रितेश कैसे राखी सावंत के करीब आए लेकिन जिस तरह से उनका व्यवहार है वे राखी के साथ भी ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे. पहली पत्नी ने आरोप लगाया कि रितेश को सिर्फ पैसे से मतलब है. स्निग्धा ने ये तक कहा कि राखी ने अपनी शादी के बाद इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो किचन में खाना बनाती हुईं दिखाई दे रही थीं. राखी ने दावा किया था कि शादी के बाद अपनी किचन में काम कर रही हैं. लेकिन स्निग्धा ने बताया कि वो किचन और सारे बर्तन स्निग्धा के हैं.

रितेश की पहली पत्नी स्निग्धा ने बताया कि उन्हें राखी सावंत से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है. जब उनका ही सिक्का खोटा है तो वे दूसरों को कह भी क्या सकती हैं.