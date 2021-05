Rakhi Sawant Rejects Khatron Ke Khiladi 11 Because Of Abhinav Shukla: राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने बिग बॉस 14 में जो तड़का लगाया था और इस दौरान उनका और अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) संग फ्लर्ट खूब चर्चा में रहा था. इस दौरान शो में रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) भी थी. ऐसे में अब राखी (Rakhi Sawant) का कहना है कि उन्हें खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 (Khatron Ke Khiladi 11) की वाइड कार्ड एंट्री के लिए ऑफर मिला है. लेकिन राखी शो में जाने के मूड में नहीं हैं. शो में नहीं जाने के पीछे का कारण उन्होंने रुबीना को बताया है. Also Read - KKK11: 'देसी ब्यॉज' विशाल सिंह और वरुण सूद के सामने Nikki Tamboli ने बिकिनी में दिखाया सिजलिंग अंदाज, देखें बोल्ड तस्वीरें

राखी (Rakhi Sawant) कहती हैं कि ‘खतरों के खिलाड़ी 11′ (Khatron Ke Khiladi 11) वाइल्ड कार्ड का ऑफर आया है मुझे, अभी देखते हैं, मुझे नहीं पता है कि मैं जाऊंगी या नहीं. वैसे ये सांप, बिच्छू, अजगर, ये कीड़े-मकोड़े मेरे बाएं हाथ का खेल है. मैं नहीं जाना चाहती वहां पर, रूबी (रुबीना दिलैक) नहीं है ना? क्या पता मेरा फिर से मेरा अफेयर हो जाए. हां लेकिन एक कबाब में हड्डी है वहां पर, तंबोली (निक्की तंबोली). Also Read - KKK11: 'लेडी लव' को मिस कर रहे हैं Rahul Vaidya, लाइव चैट के दौरान गाया रोमांटिक गाना तो रो पड़ी दिशा



राखी (Rakhi Sawant) ने आगे कहा कि ‘निक्की तंबोली की भी आंख अभिनव पर है, मुझे क्या पता नहीं है. पहले से अभिनव काफी चार्मिंग है, डूड है, शानदार है, मजबूत है, अच्छा लड़का है, दिलचस्प बंदा है. राखी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अभिनव शादीशुदा है और शादीशुदा मर्दों पर नजर नहीं डालते. मुझे पाप नहीं करना. तुम लोग मुझसे पाप मत करोओ’.