Rakhi Sawant Share Emotional Video From Hospital And says Thankyou To Salman Khan Says He is Like God: बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत (Rakhi Sawant) जब बिग बॉस (Bigg Boss) में थी उस दौरान से ही उनकी मां अपना इलाज हॉस्पिटल में करवा रही हैं. ऐसे में अब राखी (Rakhi Sawant) जब घर से बाहर आ गई हैं तो ऐसे में वो अपनी मां का ख्याल रख रही हैं. हाल ही में राखी (Rakhi Sawant) ने अपनी मां की फोटो और वीडियो शेयर किया था और उन्होंने लोगों को अपने मां के लिए दुआ मांगने के लिए कहा था. बता दें कि राखी (Rakhi Sawant) की मां इन दिनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जहां उनका कीमोथेरेपी चल रहा है. Also Read - Pagglait Teaser Out: सान्या मल्होत्रा की फिल्म Pagglait का टीजर रिलीज, पति के मरने पर ऐसा है रिएक्शन

घर आने के बाद राखी अपनी मां के साथ ही वक्त बिता रही हैं और लगातार मां के वीडियो और फोटो शेयर कर रही हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें उनकी मां सलमान खान (Salman Khan) को धन्यवाद देती नजर आ रही हैं. वीडियो में दिख रहा है कि कीमोथेरेपी के कारण राखी सावंत की मां के बाल झड़ गए हैं, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. Also Read - Suhana Khan Hot Photos: बोल्ड अंदाज में नजर आईं Suhana Khan, वायरल हुईं Shahrukh Khan की लाडली की ग्लैमरस Pic

इस वीडियो को देखकर लोग उनकी मां के लिए दुआएं भी मांग रहे हैं. इस वीडियो से पहले राखी ने सलमान खान (Salman Khan) के साथ अपनी एक फोटो शेयर उन्हें गॉड ब्रदर कहा था. वीडियो में राखी (Rakhi Sawant) की मां सलमान खान (Salman Khan) को थैक्यू कहती नजर आ रही हैं. वह कहती हैं ‘थैंक्यू सलमान (Salman Khan) बेटा, इसके साथ ही वह सोहेल खान (Sohail Khan) को भी थैंक्यू कहती नजर आईं. Also Read - White Outfit में अपना फिगर फ्लांट करती दिख रही हैं Hina Khan, डीप नेक ड्रेस में देखकर फैंस बोले 'Wow दीवाना...'

राखी (Rakhi Sawant) की मां कहती नजर आईं कि मेरी कीमो चढ़ रही है और मैं अभी अस्पताल में हूं, चार कीमो हो गई हैं 2 और बची हैं. वह कहती हैं परमेश्वर आप लोगों को खूब आगे बढ़ाए, आप लोग सही सलामत रहें और परमेश्वर साथ रहें. आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो. वीडियो में राखी (Rakhi Sawant) भी सलमान खान (Salman Khan) का शुक्रिया अदा करती नजर आईं’.

राखी (Rakhi Sawant) ने मां की फोटोज शेयर कर फैंस से उनके लिए दुआ करने के लिए कहा है. राखी (Rakhi Sawant) ने लिखा, प्लीज मेरी मां के लिए दुआ कीजिए, उनका कैंसर का इलाज चल रहा है. वहीं, गुरुवार को ही उनकी दोस्त कश्मीरा शाह भी उनकी मां से मिलने हॉस्पिटल पहुंची थीं.