Rakhi Sawant wants Salman Khan-Sonu Sood to be Prime Ministers of India: बॉलीवुड की डांसर क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) जब से बिग बॉस 14 के घर से बाहर हुई हैं तब से लेकर अभी तक वो लगातार चर्चा में बनी हुई हैं और वो कोरोना के दौर में भी जमकर मीडिया के सामने के आती हैं और अपनी बात बेबाक से रखती हैं. ऐसे में हाल ही में जब राखी (Rakhi Sawant) मीडिया के सामने आई तो एक्ट्रेस ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जो लोग इस वक्त मदद कर रहे हैं उन्हें ही जनता को अगला नेता या प्रधानमंत्री बनाना चाहिए और राखी (Rakhi Sawant) के हिसाब से इस लिस्ट में सलमान खान (Salman Khan) और सोनू सूद (Sonu Sood) का नाम होना चाहिए.

हाल ही में राखी सावंत (Rakhi Sawant) का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में राखी (Rakhi Sawant) सलमान खान (Salman Khan) सोन सूद (Sonu Sood) अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की तारीफ कर रही हैं. साथ ही साथ उन्होंने इन सभी को असली हीरो भी बताया है.



राखी सावंत इस वायरल वीडियो में कहती है, ‘वैक्सीन चलो लेट बना लेकिन ऑक्सीजन तो होनी चाहिए ना. ये यहां पता नहीं मन की तन की बात कर रहे है. मैं यहां लर्न की बात करना चाहती हूं कि लर्न करो. अभी से सबक सीखो. अरे भाई धिक्कार है ऐसे मंत्रियों पर. देश की जनता ने विश्वास किया. खुद तो अमेरिका जाकर-जाकर ऑरिजनल वैक्सीन लगवा कर आ गए. धिक्कार है ऐसे मंत्रियों पर जो देश की जनता पर ध्यान नहीं दे रहे. देश बर्बाद हो गया’.



इसके बाद वो आगे कहती हैं कि ‘देश चलाना के मतलब क्या होता है. सिर्फ बातें करना नहीं होता है. पावर है आपके हाथ में. कहीं से भी ऑक्सीजन मंगा सकते हो. मैं तो कहती हूं कि सलमान खान और सोनू सूद को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए. मंत्री तो सिर्फ अपने आप को सेफ करके बैठे हैं. डिबेट पर डिबेट कर रहे हैं. हमें तुम्हारा डिबेट नहीं चाहिए. हमें तुम्हारा भाषण नहीं चाहिए. हमें वैक्सीन चाहिए, हमें बेड चाहिए और हमें ऑक्सीजन चाहिए, काम करो’.