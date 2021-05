Rakhi Sawant looking As Mastani See Actress Viral Videos: बिग बॉस 13 फेम राखी सावंत (Rakhi Sawant) आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं और एक्ट्रेस जब भी घर से बाहर निकलती हैं और हर किसी का मनोरंजन कर ही जाती हैं. भले ही राखी (Rakhi Sawant) इस वक्त किसी प्रोजेक्ट में काम ना कर हों लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए अक्सर लोगों का ध्यान खिंच लेती हैं. हाल ही में राखी ‘मस्तानी (Mastani)’ के अवतार में नजर आईं. इस नए लुक में वह मुंबई की सड़को पर अपने बाजीराव (Baji Rao) को ढूंढ रही थी. सोशल मीडिया पर अब राखी का ये वीडियो काफी वायरल (Viral Video) हो रहा है. Also Read - 'खतरों के खिलाड़ी' से आया था Rakhi Sawant को ऑफर, बोलीं- 'अभिनव शुक्ला से फिर अफेयर ना हो जाए'

वीडियो में राखी (Rakhi Sawant) कहती सुनाई दे रही हैं, 'न वैक्सीन मिल रही है, न कपड़ों की दुकान खुल रही है. इसलिए मैं भटक रही हूं. न मुंबई खुल रही है, न लॉकडाउन हट रहा है, मैं बहुत परेशान हूं. इसलिए आज मैं बहुत दुखी हूं. न मैं 'खतरों के खिलाड़ी' में जा पाई. न मेरे शादीशुदा होते हुए मेरा पति मुझ मिल रहा.



राखी (Rakhi Sawant) ने आगे कहा, ‘एक शो मिला था मुझे ‘नच बलिए’ वो भी अभी-अभी न्यूज आई कि वो बंद हो रहा है. एक चांस था मुझे मेरे हसबैंड से मिलने का ‘नच बलिए’ में वो भी बंद हो गया, अब मेरे हसबैंड से मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी. वह तो बर्फ में बैठकर पता नहीं कौन सा गोला खा रहा है. आप मुझे मीरा बोलो या मुझे मस्तानी बोलो मैं अपने बाजीराव को ढूंढ रही हूं.’