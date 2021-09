Rakhi Sawant In Pink Bikini: राखी सावंत (Rakhi Sawant) एक ऐसा नाम है जो अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं, ‘बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14)’ के घर में भी राखी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी. ऐसे में जब से वो घर से बाहर आई हैं वो आए दिन चर्चा वा विषय बनी रहती हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस अक्सर अपने सोशल मीडिया पर भी फैंस को अपने कमाल के वीडियो और तस्वीरें दिखाती ही रहती हैं. इसी कड़ी हाल ही में राखी ने बेहद कमाल की तस्वीर शेयर की है जिसमें वो पिंक कलर की बिकिनी पहनी हुई दिख रही है.Also Read - Manoj Bajpayee के पिता की हालत बेहद गंभीर, अस्पताल में हैं भर्ती... शूटिंग छोड़कर पिता के पास पहुंचे एक्टर

वहीं राखी ने तस्वीरे शेयर करते हुए लिखा कि, लोग सोचते हैं कि मैं स्विमिंग कॉस्टयूम नहीं पहन सकती हूं. टू पीस बेशक मैं पहन सकती हूं लोग सोचते हैं कि मैं बहुत मोटी हूं क्या आपको लगता है दोस्तों? राखी की इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. इस पोस्ट पर कमेंट करने वालों में बिग बॉस ओटीटी की कंटेस्टेंट रही उर्फी जावेद भी शामिल है. उर्फी ने कमेंट करते हुए लिखा कि, Oh My God Also Read - Ankahi Kahaniya Review: कुछ कहानियों को एक अच्छे मोड़ पर अनकहा छोड़ देना ही अच्छा

View this post on Instagram A post shared by Rakhi Sawant (@rakhisawant2511)



राखी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, इस वीडियो में वह पिंक बिकिनी में नजर आ रही हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए राखी ने लिखा है- ;यहां बहुत गरमी है, ग्लोबल वॉर्मिंग ने परेशान कर दिया है दुनिया को. ये है मेरा चिल करने का तरीका, आप भी अपनाएं और चिल मारें.’ राखीपूल के बाहर अपने फिगर को फ्लॉन्ट करती हुई भी दिख रही हैं. Also Read - Shabana Azmi Birthday: कभी कॉफी बेचती थीं शबाना आजमी, जावेद अख्तर से शादी के लिए घरवालों से की थी बगावत

View this post on Instagram A post shared by Rakhi Sawant (@rakhisawant2511)



राखी के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्हें बिग बॉस 14 से फिर से लाइमलाइट मिली है. राखी तबसे कई शोज और म्यूजिक वीडियो में नजर आई हैं. राखी सावंत ने हाल ही में बताया था कि उनके पास ओटीटी के ऑफर्स में हैं और वह अब जल्‍द ही दूसरे ऐक्‍टर्स की तरह ओटीटी पर भी डेब्‍यू करने वाली हैं.