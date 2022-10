Sajid Khan in Bigg Boss 16 and Rakhi Sawant: बिग बॉस 16 में साजिद खान (Sajid Khan in Bigg Boss 16) की एंट्री को लगातार बवाल मचा हुआ है और हर कोई चैनल से लेकर मेकर्स तक पर लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. साजिद के शो में आने को लेकर कई सारे सेलेब्स ने अपना गुस्सा तक जाहिर किया है. हाल ही में दीया और बाती हम फेम एक्ट्रेस कनिष्का सोनी ने भी साजिद को लेकर बड़ा खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने साजिद पर सैक्सुअली हैरेस करने का आरोप लगाया है. साजिद को लेकर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को चिट्ठी लिखकर उन्हें शो से हटाने की मांग की थी. ऐसे में जहां कुछ लोगों ने साजिद के खिलाफ अपना रिएक्शन दिया तो वहीं कइयों ने उनका सपोर्ट भी किया है। अब ड्रामा क्वीन राखी सावंत साजिद पर बोलीं कि उनका गुनाह अब तक साबित नहीं हुआ है इस वजह से वह उनका सपोर्ट करती हैं.Also Read - Bigg Boss 16: 'वीकेंड का वार' में टूटेगा सुंबुल तौकीर का दिल, पिता खोलेंगे 'दोस्त बने दुश्मनों' की पोल

सोशल मीडिया पर राखी सावंत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक बार फिर #MeToo के आरोपी साजिद खान को अपना समर्थन देती देखी जा सकती हैं. ऐसे में राखी को पपराजी ने एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जहां उन्होंने साजिद पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा 'पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए फिर भी मैं अकेले साजिद खान का सपोर्ट इसलिए करूंगी कि 4 साल से उनका गुनाह साबित हुआ नहीं है. 4 साल से उनका करियर तबाह हो गया है. कोई फिल्म उन्होंने करी नहीं है, वह डिप्रेशन में थे'. Also Read - उर्फी जावेद और अंजलि अरोड़ा ने साड़ी में किया धमाकेदार डांस, वायरल हो रहा है मदहोश करने वाला वीडियो

यहां देखें राखी का वीडियो-

राखी ने आगे कहा है, 'जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है, खुदा ने मुझे बनाया है उनका साथ देने के लिए जिसका कोई कसूर नहीं है. अगर वो कसूरवार हैं, कोर्ट उन्हें कसूरवार ठहराता है तो मैं भी चप्पल लेके खड़ी हूं. क्योंकि किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं होना चाहिए.' बता दें कि मीटू मूवमेंट में कई एक्ट्रेसेस ने साजिद खान पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे. 4 साल बाद साजिद 'बिग बॉस 16' में सार्वजनिक रूप से दिखे हैं. 'बिग बॉस 16' में उनके हिस्सा लेते ही खलबली मच गई और सोशल मीडिया पर यूजर्स ने चैनल पर गुस्सा निकाला. Also Read - विज्ञापन को लेकर विवादों में घिर चुके हैं बॉलीवुड के ये सितारे, सोशल मीडिया पर किया गया था ट्रोल