Rakhi Sawant Wanted To Gift Condom To Virat Kohli & Anushka Sharma: अतरंगी बयानों से और अपने कामों से विवादों को खुद ही खिंच लेने वाली राखी सावंत (Rakhi Sawant) एक बार फिर से बिग बॉस 15 में नजर आने वाली हैं. खास बात ये है कि एक्ट्रेस इस बार अपने पति के साथ नजर आएंगी. ऐसे में एक बार फिर से राखी का वो बयान जमकर वायरल हो रहा है जो उन्होंने विराट और अनुष्का की शादी के बाद दिया था. दरअसल साल 2017 में राखी ने एक बार फिर से बेहद मजेदार बयान दिया था, दरअसल उस दौरान जव विराट और अनुष्का ने शादी की थी तब ड्रामा क्वीन राख ने कहा था कि नवविवाहित विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को कंडोम उपहार में देना चाहती हैं.

क्यों देना चाहती थी ये खास तोहफा

राखी सावंत ने कहा, 'विराट कोहली-अनुष्का शर्मा सबसे प्यारे जोड़े हैं, उन्होंने अभी-अभी अपनी शादीशुदा जिंदगी में कदम रखा है. ऐसे मैं उन्हें कंडोम उपहार में देना चाहती हूं ताकि वो सुरक्षित रहें और उसका अनुभव करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया साझा करें, मुझे लगता है कि मेरे कंडोम खास हैं. इतने सारे फ्लेवर देने वाले वो बाजार में पहले हैं. कोई भी अपने यौन जीवन का आनंद ले सकता है.'

फिर से बनी बिग बॉस का हिस्सा

बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत बिग बॉस के घर में दाखिल हो चुकीं हैं. राखी को जानने वाले ये भी जानते हैं कि अब बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को राखी के कितने रंग देखने को मिलने वाले हैं, इस बार वो अपने पति के साथ नजर आने वाली हैं. ऐसे में बिग बॉस में जमकर मसाला आने वाला है और लोग उन्हें हर बार देखना भी पसंद करते हैं.