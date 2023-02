राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार, यह है आरोप...

अभिनेत्री राखी सावंत (Rakhi Sawant) के पति आदिल दुर्रानी को मुंबई पुलिस (Mumbai police) ने मंगलवार रात को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. आदिल दुर्रानी के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR के मामले में मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने उन्हें गिरफ्तार किया है. राखी सावंत ने ही आदिल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी. राखी ने आरोप लगाया था कि आदिल ने उनसे पैसा और ज्वेलरी छीना और मारपीट की. ओशिवारा पुलिस ने आदिल दुर्रानी के खिलाफ IPC की धारा 406 और 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की. बाद में शाम को पुलिस ने FIR में IPC की धारा 498 (ए) और 377 भी जोड़ दी. आदिल को बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

#UPDATE | Adil Durrani, husband of actor Rakhi Swant, who was called for questioning, has been arrested by Oshiwara police. Police also added sections 498 (A) and 377 of IPC in the FIR. He will be produced before the court tomorrow: Mumbai Police — ANI (@ANI) February 7, 2023