Rakul Preet Singh Jackky Bhagnani wedding: जहां इन दिनों बॉलीवुड में फिल्मों के फ्लॉप होने पर हर कोई परेशान है, वहीं दूसरी तरफ अब लग रहा है कि शादियों का दौर फिर से वापस आने वाला है. जहां हाल ही में कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी वाली खबरों ने जोर पकड़ा था. वहीं अब बॉलीवुड की एक औऱ क्यूट कपल रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) भी सात फेरे लेने की तैयारी हैं. बताया जा रहा है कि रकुल अपने ब्वॉयफ्रेंड जैकी भगनानी (Jackky Bhagnani) की दुल्हनियां बनने जा रही है. कपल से जुड़े एक सोर्स का कहना है कि शादी 2023 में होगा और ये पक्का है. हालांकि इस कहानी में एक धमाकेदार मोड़ तब आया जब खुद रकुल ने अपनी शादी पर चुप्पी तोड़ दी. वैसे रकुल ने जो बातें की हैं वो फैंस का दिल तोड़ सकती हैं.

रकुल प्रीत सिंह ने जैकी के साथ शादी को लेकर एक खुलासा किया है. दरअसल काफी समय से चर्चा थी कि दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. ये भी खबरें थीं कि वो शादी अगले साल करने वाले हैं, लेकिन इन खबरों को रकुल प्रीत सिंह ने पूरी तरह से नकार दिया है. रकुल के भाई अमन ने एक इंटरव्यू के दौरान उनकी शादी की बात कही थी और इसका पुष्टि की थी. इसपर रकुल प्रीत ने चुप्पी तोड़ते हुए एक पोस्ट किया और शादी की बात को नकार दिया.

😂 @AmanPreetOffl you confirmed ? Aur mujhe bataya bhi nahi bro .. it’s funny how I don’t have news about my life .. https://t.co/ZSZgNjW2BW

— Rakul Singh (@Rakulpreet) October 12, 2022