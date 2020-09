Rakul Preet Singh spotted outside her residence a before her questioning by the NCB-सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स ऐंगल सामने आने पर कई बड़े सितारों से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)पूछताछ कर रहा है. इसी कड़ी में दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, और श्रद्धा कपूर सहित कई अभिनेत्रियों को समन भेजा गया है. रकुल प्रीत सिंह से आज पूछताछ की जा रही है. अपनी बात रखने के लिए वे गुरुवार को ही मुंबई पहुंच गई थीं. इससे पहले रकुल ने याचिका दायर कर कोर्ट में कहा था उनका नाम जबरदस्ती इस केस में घसीटा गया है. जिससे उनकी छवि खराब हुई है.रिया चक्रवर्ती खुद उसे जबरदस्ती लिया हुआ बयान बता चुकी हैं. Also Read - Rakul Preet Singh: ड्रस सेवन के आरोप में घिरीं एक्ट्रेस ने पॉकेट मनी के लिए की थी पहली फिल्म

रकुल ने कहा कि उन्हें जबरदस्ती बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. मीडिया भी उन्हें आरोपी साबित करने में लगी हुई है.रकुल ने ये भी कहा कि ड्रग्स केस में नाम आने के बाद उनका मीडिया ट्रायल होने लगा है. एनसीबी टीम के पास जाती हुईं रकुल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

बता दें, रकुल प्रीत सिंह ने भले ही बॉलीवुड में कम फिल्में की हों लेकिन साउथ इंडस्ट्री में वो बड़ा नाम है. यही वजह है कि जबसे सुशांत सिंह आत्महत्या जांच के ड्रग्स ऐंगल में उनका नाम आया है वो किसी से आंखें नहीं मिला पा रही हैं.