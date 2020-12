Rakul Preet Singh Tests Positive For COVID-19 Quarantined Herself- अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने मंगलवार को अपने सत्यापित खाते पर ट्वीट किया कि वह कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में पॉजिटिव पाई गई हैं. अभिनेत्री ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है. अभिनेत्री ने लिखा, “मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हूं. मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है. मैं ठीक हूं. मैं फिलहाल आराम कर रही हूं ताकि जल्द ही शूट पर वापस जा सकूं. मैं प्रार्थना करती हूं कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हों वह लोग अपना टेस्ट करवा लें.” Also Read - Richa Chadha Sensuous Belly Dance: शकीला की ऋचा चड्ढा का ‘Tazaa’डांस, आग है आग...

अभिनेत्री ने फिल्म 'मेडे' की शूटिंग शुरू कर दी थी. वह थ्रिलर ड्रामा में अमिताभ बच्चन और अजय देवगन के साथ हैं. फिल्म अजय देवगन द्वारा निर्देशित और निर्मित है.

इस फिल्म में अभिनेत्री एक पायलट की भूमिका निभाएंगी.