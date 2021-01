Rakul Preet Singh Work Out squats in gym Video Viral says stay strong and sexy- बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर अपने नवीनतम मंत्र को प्रशंसकों के साथ शेयर किया. उनका मानना है कि स्ट्रांग इज द न्यू सेक्सी. रकुल ने इंस्टाग्राम पर जिम से एक नया वर्कआउट वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में वह डंबेल की मदद से स्क्वैट्स करती नजर आ रही हैं. Also Read - Adipurush: श्री राम बने प्रभास और रावण के रोल में सैफ अली खान, आज से जंग-ए-मैदान की तैयारी शुरू

वीडियो को शेयर कर उन्होंने कैप्शन देते हुए लिखा, "जीवन एक उतार-चढ़ाव है. और इसे स्क्वैट्स कहते हैं."

रकुल अमिताभ बच्चन और अजय देवगन के साथ थ्रिलर ड्रामा फिल्म ‘मेडे’ में अभिनय करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फिल्म अजय देवगन द्वारा निर्देशित और निर्मित है. ये अजय देवगन के साथ उनकी दूसरी फिल्म है.

View this post on Instagram A post shared by Rakul Singh (@rakulpreet)

वह हैदराबाद में दिसंबर के मध्य में ‘मेडे’ की शूटिंग शुरू करेंगी.