RRR Star Cast Fees Will Blow Your Mind: साउथ एक्टर राम चरण (Ram charan) जूनियर एनटीआर (Jr NTR) की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) इन दिनों जमकर चर्चा का विषय बने हुए हैं. फिल्म आने वाले शुक्रवार को पर्दे पर आएगी, हालांकि ये फलि्म पिछले एक सालों से टलते हुए अब रीलिज के कगार पर पहुंची है. एस एस राजामौली (SS Rajamouli) की 'आरआरआर' (RRR) उनके सबसे बड़ी फिल्मों में से एक माना जा रहा है औऱ इसमें बॉलीवुड के दो बड़ स्टार भी काम कर रहे हैं जिसमें अजय देवगन (Ajay Devgn) आलिया भट्ट (Alia Bhatt) का नाम शामिल है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस फिल्म के लिए रामचरण (Ramcharan) Jr NTR सहित आलिया (Alia Bhatt) अजय देवगन (Ajay Devgn) ने कितनी फीस ली है.

राम चरण और Jr NTR फीस

बॉलीवुड लाइफ की एक रिर्पोट के मुताबिक फिल्म में रामचरण और Jr NTR मेन लीड में हैं और इसके लिए दोनों ने ही 45 करोड़ तक चार्ज किया है और खास बात ये है कि फिल्म का बजट 350 करोड़ तक है.

20 मिनट के लिए आलिया ने वसूले इतने करोड़

फिल्म आरआरआर (RRR) को लेकर फैंस के बीच पिछले काफी समय से बज़ बना हुआ है. फिल्म में कई बॉलीवुड सितारे नजर आएंगे. अजय देवगन और आलिया भट्ट को फिल्म का अहम हिस्सा कहा जा रहा है. ऐसे में लाजमी है इन्हें मिलने वाली फीस भी काफी मोटी होगी. फिल्म में आलिया (Alia Bhatt) सीता का किरदार निभाती नजर आएंगी. उनका रोल 20 मिनट से कम होगा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण होगा. वह इस फिल्म की लीडिंग लेडी कही जा रही हैं. ऐसे में उनके महज कुछ मिनटों के किरदार को लेकर रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्हें फिल्म के लिए 9 करोड़ दिए जा रहे हैं.

अजय देवगन ने 7 दिन के चार्ज किए इतने करोड़

वहीं अजय देवगन का किरदार भी बेहद दमदार होगा और उन्हें फिल्म की आत्मा कहा जा रहा है फिल्म में उन्होंने 7 दिनों तक शूटिंग की है और दिन की शूटिंग के हिसाब से फिल्म के लिए 35 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं. आपको बता दें कि राम चरण (Ram charan) जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और अजय देवगन स्टारर फिल्म ‘RRR’ को पहले 7 जनवरी को रिलीज किया जाना था. लेकिन, देशभर में कोरोना अपने नए वेरिएंट के साथ काफी प्रभावी है, जिस वजह से इसकी रिलीज डेट को टाल दिया गया.