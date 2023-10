Ram Charan Video: नंगे पावं सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे राम चरण, वीडियो वायरल

साउथ के सुपरस्टार राम चरण की तगड़ी फैन फॉलोइंग है. एक्टर की फिल्मों को लोग काफी पसंद भी करते हैं. इन दिनों वह ‘गेम चेंजर’ को लेकर सुर्खियों में हैं. कभी अपने लुक तो कभी अपनी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले राम चरण हाल ही में तब सुर्खियों में फिर आ गए, जब सुपरस्टार को नंगे पैर एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. हालांकि इसके बाद वो मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और यहां से उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं. बता दें राण चरण ने हाल ही में एक बेटी के पिता बने हैं.

राम चरण की नया मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. दरअसल, हाल ही में वो मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. राम चरण काला कुर्ता-पायजामा, पहने नंगे पैर, सिर पर टीका लगाए नजर आ रहे हैं. वही आज सुबह राण चरण सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और इस वीडियो में भी राम ने काला कुर्ता पहना हुआ है और वो बप्पा के दर्शन कर रहे हैं. राम चरण के माथे पर टीका है औऱ बप्पा के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं और मंदिर में पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

#WATCH | Maharashtra: Actor Ram Charan offered prayers at Siddhivinayak Temple in Mumbai.

वहीं फैंस को एक्टर का यह ऑल ब्लैक लुक बेहद पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. हालांकि, यह पहली बार नहीं हैं इससे पहले भी राम चरण को कई बार नंगे पांव देखा जा चुका है. इससे पहले ऑस्कर अवॉर्ड में जाने से पहले भी रामचरण नंगे पांव दिखाई दिए थे. एक बार गेटी गैलेक्सी थिएटर के बाहर भी इसी अवतार में देखा जा चुका है. इस दौरान भी उन्होंने चप्पल नहीं पहनी थी.

#RamCharan Landed in Mumbai ❤️‍🔥

Will be Visiting the Famous Siddhi Vinayak Temple Tomorrow & End his Ayyappa Deeksha 🙏🏻@AlwaysRamCharan 🦁 pic.twitter.com/iVN7bSC52A

— Trends RamCharan (@TweetRamCharan) October 3, 2023