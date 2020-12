Ram Charan covid 19 Positive Says Home Quarantined soon will share heath update- लोकप्रिय तेलुगू फिल्म अभिनेता राम चरण कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं. वो अपने घर पर ही क्वारंटीन में हैं. राम ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है. कोई लक्षण नहीं है. घर पर ही क्वारंटीन हूं. आशा है कि जल्द ही ठीक हो कर और अधिक मजबूती से लौटूंगा. Also Read - ठेठ भोजपुरिया अंदाज में रिलीज होगा राकेश मिश्रा का नया गाना ‘भतार छप साड़ी मंगा दीजिए’

साथ ही उन्होंने कहा, मेरे संपर्क में आए उन सभी लोगों से अनुरोध है कि वो अपना परीक्षण कराएं. जल्द ही रिकवरी पर अधिक अपडेट दूंगा.



राम हाल ही में अपनी आगामी फिल्म आरआरआर की शूटिंग कर रहे थे. इस महीने की शुरूआत में, उन्होंने उदयपुर में अभिनेत्री निहारिका कोनिडेला की शादी में भाग लिया था.

आरआरआर एक पीरियड ड्रामा है जिसमें जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट, अजय देवगन और ओलिविया मॉरिस भी हैं. यह फिल्म अन्य भारतीय भाषाओं के अलावा तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में भी रिलीज होगी.

राजामौली ने कहा है कि आरआरआर 1920 के दशक में बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है और यह दो प्रसिद्ध क्रांतिकारियों – अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के जीवन पर आधारित है.