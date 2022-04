Ram Charan, Jr NTR Starrer RRR Box Office Collection: सुपरस्टार जूनियर एनटीआर (Jr NTR) और राम चरण (Ram Charan) की फिल्म आरआरआर दुनियाभर के सिनेमाघरों में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. एसएस राजामौली (SS Rajamouli) द्वारा निर्देशित फिल्म आरआरआर ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दुनियाभर में फिल्म आरआरआर (RRR) ने 800 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन कर नया रिकॉर्ड बनाया है. ट्रेड एक्सपर्ट मनोबाला विजयबलन (Manobala Vijayabalan) ने खुलासा किया कि पैन इंडियन फिल्म ने 9वें दिन अब तक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है.Also Read - IPL Viral Adda: स्टेडियम में किस करते हुए कैमरे में कैद हुआ कपल, सोशल मीडिया में आई मीम्स की बाढ़ | देखिए

मनोबाला ने अपने ट्वीट में लिखा, 'आरआरआर ने बॉक्स ऑफिस पर 819.06 रुपए कई कमाई कर अब तक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई।' आरआरआर को दुनिया में भी उतना ही प्यार मिल रहा है, जितना भारत में. इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्टर अजय देवगन भी कैमियो रोल में नजर आ रहे हैं. फैंस को जूनियर एनटीआर और राम चरण की जोड़ी खूब पसंद आ रही है.

#RRR with ₹819.06 cr BEATS #2Point0‘s lifetime gross of ₹800 cr to become the 6th HIGHEST grossing Indian movie of all time.

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) April 3, 2022