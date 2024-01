रामलला की 'प्राण प्रतिष्ठा' में शामिल होने के लिए उत्सुक TV के 'राम' Arun Govil, PM को लेकर कही ये बात

Ayodhya Ram Temple : अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने जा रहे रामलला की ‘प्राण-प्रतिष्ठा’ समारोह के लिए देश की कई बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है. जिनमें से एक नाम ‘रामायण’ के राम फेम एक्टर अरुण गोविल. वो आज (12 जनवरी) अपना 66वां जन्मदिन भी मना रहे हैं. इस मौके पर अरुण गोविल (Arun Govil) ने मीडिया से बात की और राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने के लेकर अपना एक्साइटमेंट भी जाहिर किया. राम मंदिर ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह का निमंत्रण मिलने पर रामानंद सागर की ‘रामायण’ में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल ने कहा, ‘मुझे खुशी है कि मुझे राम मंदिर के लिए निमंत्रण मिला. ‘प्राण प्रतिष्ठा’ समारोह, और मैं कार्यक्रम देखने के लिए वहां (अयोध्या) जाने के लिए उत्सुक हूं…’

एक्टर अरुण गोविल को देखकर उनके फैंस को हमेशा उनमें रामायण के राम नजर आते हैं. शुक्रवार को उन्हें अपने फैंस और इंडस्ट्री के दोस्तों से जन्मदिन की बधाई भी मिली. अरुण गोविल के साथ-साथ रामायण में नजर आई ‘सीता’ दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण फेम एक्टर सुनील लहरी को भी रामलला की ‘प्राण प्रतिष्ठा’ में शामिल होने का न्योता मिला है. उनके अलावा बॉलीवुड और टीवी को कई हस्तियों को भी न्योता भेजा गया है. राम मंदिर निर्माण को लेकर अरुण गोविल ने ANI से बात करते हुए कहा, ‘मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरे जीवनकाल में ये हो रहा है. सबकुछ बहुत अच्छा हो रहा है, चारों तरफ एक पॉजिटिव माहौल है और पॉजिटिव उर्जा है, हम सब बेहद खुश हैं.’

#WATCH | Delhi: On receiving the invitation for the Ram Mandir ‘Pran Pratishtha’ Ceremony, Actor Arun Govil who played the role of Lord Ram in the Ramanand Sagar’s Ramayan, says, “… I am happy that I received an invitation for the Ram Mandir ‘Pran Pratishtha’ Ceremony, and I am… pic.twitter.com/m0Ae8vEHWy

— ANI (@ANI) January 12, 2024