क्या राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला मातोंडकर से रचाई थी गुपचुप शादी? पत्रकार का चौंकाने वाला दावा

Ram Gopal Varma Secretly Married Urmila: बॉलीवुड की एक पत्रकार ने दावा किया है कि राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुपचुप तरीके से एक मंदिर में शादी की थी, और यह बात चिरंजीवी ने बताई थी.

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Ram Gopal Varma Secretly Married Urmila: 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में, फ़िल्ममेकर राम गोपाल वर्मा (RGV) और एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे यादगार जोड़ियों में से एक रही और उन्होंने साथ मिलकर ‘रंगीला’ (1995), ‘सत्या’ (1998), ‘कौन?’ (1999) और ‘भूत’ (2003) जैसी फ़िल्में दीं, जिन्हें क्रिटिक्स और दर्शकों, दोनों से ही बहुत तारीफ़ और कामयाबी मिली. उर्मिला के करियर को नई दिशा देने और उन्हें एक चाइल्ड एक्टर से बॉलीवुड के बड़े स्टार्स में से एक बनाने का श्रेय काफ़ी हद तक RGV को ही दिया जाता है. अब, इतने सालों बाद, एक वायरल दावे ने उनके रिश्ते को फिर से चर्चा में ला दिया है. इस दावे में कहा गया है कि जब वे एक-दूसरे को डेट कर रहे थे, तब उन्होंने गुपचुप तरीके से एक मंदिर में शादी कर ली थी.

राम गोपाल वर्मा और उर्मिला की शादी?

राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर, जिनके 1990 के दशक में डेटिंग करने की अफ़वाहें थीं, एक बार फिर नई अफ़वाहों की वजह से चर्चा में हैं. एक सीनियर पत्रकार ने अब दावा किया है कि दोनों सच में रिलेशनशिप में थे और उन्होंने एक सीक्रेट सेरेमनी में शादी भी कर ली थी. सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान, बॉलीवुड के अनुभवी पत्रकार ज्योति वेंकटेश ने बताया कि मशहूर एक्टर चिरंजीवी ने ही उन्हें उर्मिला और RGV की शादी की खबर दी थी. त्रकार ने दावा किया, “चिरंजीवी ने मुझसे कहा, ‘ज्योति, एक पत्रकार के तौर पर तुम हर चीज़ के बारे में लिखते हो, तो तुमने राम गोपाल वर्मा और उर्मिला की शादी के बारे में क्यों नहीं लिखा?

आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में हुई थी शादी?

ज्योति को चिरंजीवी की बात सुनकर झटका लगा और उन्हें यकीन दिलाने के लिए एक्टर ने पत्रकार को बताया कि शादी आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में हुई थी और उन्होंने उस पुजारी का फ़ोन नंबर भी दिया जिसने शादी करवाई थी. पत्रकार के अनुसार, उर्मिला शादी के ज़रिए RGV के साथ अपने रिश्ते को आधिकारिक बनाना चाहती थीं, लेकिन वे यह कदम उठाने को तैयार नहीं थे जिसके कारण आखिरकार वे अलग हो गए थे.

फिल्ममेकर ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया

हालांकि, खबर छापने से पहले वेंकटेश ने शादी की पुष्टि के लिए उर्मिला को फोन किया उन्होंने दावा किया कि एक्ट्रेस रोने लगीं और कहाक ि ‘आप मेरे बारे में ऐसा कैसे लिख सकते हैं… आप मुझे तब से जानते हैं जब से मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा है.’ पत्रकार ने कहा कि उन्होंने बयान के लिए RGV से भी संपर्क किया था, लेकिन फिल्ममेकर ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. बता दें दोनों ने 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में साथ मिलकर काफी काम किया. हालांकि पत्रकार ने यह खबर साझा की है, लेकिन India.com Hindi इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकता. इस बीच, ज़ूम टीवी से बात करते हुए राम गोपाल वर्मा ने उन लगातार चल रही अफ़वाहों और “मनगढ़ंत बातों” को खारिज कर दिया, जो 1990 के दशक से ही उर्मिला के साथ उनके प्रोफेशनल रिश्ते को लेकर होती रही हैं.