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Ram Gopal Varma Announces Sarkar 4 Says Film Will Wash Away My Sins Talks About Aishwarya Rai

‘फिल्म मेरे सारे पाप धो देगी’, राम गोपाल वर्मा ने ‘सरकार 4’ का किया ऐलान, Aishwarya Rai को लेकर कह दी ये बात

Sarkar 4: फिल्ममेकर Ram Gopal Varma ने अपनी चर्चित फ्रेंचाइज़ी Sarkar 4 का ऐलान कर दिया है. इस दौरान उन्होंने ऐश्वर्या राय को लेकर भी एक खुलासा किया.

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Sarkar 4: राम गोपाल वर्मा अपने बेबाक और विवादित बयानों के कारण अक्सर चर्चा में बनी रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी मशहूर फिल्म जो राजनीति ड्रामा पर बेस्ड है, के अगले सीजन 4 का ऐलान कर दिया. इससे पहले फिल्म के 3 पार्ट आ चुके हैं. जिसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और मनोज बाजपेयी जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे. अब इसके अगले सीरीज़ को लेकर रोम गोपाल वर्मा ने फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया है. हाल ही में राम गोपाल वर्मा “रेड लॉरी फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए, जहां उन्होंने सरकार 4 की घोषणा की. उन्होंने अपने एक और प्रोजेक्ट ‘द सिंडिकेट’ के बारे में भी बात की. इस पर मजाक करते हुए राम गोपाल वर्मा ने कहा कि यह फिल्म मेरे सारे पाप धो देगी.

सरकार 4 में ऐश्वर्या राय नहीं होंगी

फिल्ममेकर ने ‘सरकार 4’ फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा कि कहानी अलग है और इस बार ‘सरकार 4’ की दुनिया पहले से कहीं अधिक व्यापक और विस्तृत होगी. क्लोजअप शॉट्स के लिहाज से और विषय भी महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे जो कुछ घटित होता है, वह कहीं अधिक बड़े पैमाने पर होगा. ‘सरकार 4’ के कलाकारों के बारे में उन्होंने कहा कि फिल्म में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन ‘सरकार 4’ का हिस्सा नहीं होंगी.

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लोगों पर भरोसा करना चाहिए

ईरान-इजरायल युद्ध के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने मन की बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की, लेकिन भारत के रुख पर वे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते. सेंसर बोर्ड के मुद्दे पर उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि आज के समय में सोशल मीडिया हर किसी के लिए उपलब्ध है. किसी चीज पर प्रतिबंध लगाना या किसी चीज को हटाना, मुझे लगता है कि यह पुराना हो गया है. मुझे नहीं लगता कि कोई व्यवस्था होनी चाहिए, आपको लोगों पर भरोसा करना चाहिए.”

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सेंसर बोर्ड जैसी कोई संस्था की जरूरत नहीं

उनके अनुसार सेंसर बोर्ड जैसी कोई संस्था नहीं होनी चाहिए, हर कोई इतना शिक्षित है कि वह जो देख रहा है उसके बारे में उसे अच्छी तरह पता है. तृषा और विजय के विवाद के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें विवाद की कोई जानकारी नहीं है. वहीं, ‘भूत 2’ फिल्म रिलीज होने को लेकर उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है.

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(इनपुट एजेंसी)