Vidhan Sabha Chunav 2024: राम गोपाल वर्मा ने भी राजनीति में मारी एंट्री, बोले- अचानक...

Vidhan Sabha Chunav 2024: फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Verma) ने गुरुवार को घोषणा की कि वह आगामी विधानसभा चुनाव (Vidhan Sabha Election) में पीठापुरम सीट (Pithapuram seat )से चुनाव लड़ेंगे. उनकी यह घोषणा तब हुई जब अभिनेता पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) की उसी सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की. राजनीति की दुनिया में आरजीवी की यह पहली एंट्री है. निर्देशक को हिंदी और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री दोनों में कई राजनीतिक और गैंगस्टर बेस्ड फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है. हालांकि, उनकी घोषणा से उनके प्रशंसक काफी हैरान हैं. एक्स (ट्विटर) पर लिखते हुए वर्मा ने अपने ‘अचानक’ फैसले पर खुशी व्यक्त की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, “अचानक लिया गया फैसला..मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं पीठापुरम से चुनाव लड़ रहा हूं.”

SUDDEN DECISION..Am HAPPY to inform that I am CONTESTING from PITHAPURAM 💪💐

