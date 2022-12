रागोपाल वर्मा ने 'खतरा डेंजरस' की लीड एक्ट्रेस को दिया फुट मसाज, तस्वीरें देखकर फैंस के उड़े होश

Ram Gopal Varma Foot Massage: शहूर निर्देशक राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) इन दिनों अपनी फिल्म ‘खतरा डेंजरस’ (Khatra Dangerous) को लेकर खासे चर्चा में बने हुए हैं. बता दें कि अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले रामगोपाल इस बार अपनी फिल्म की वजह से छाए हुए हैं. रामगोपाल वर्मा ‘खतरा डेंजरस’ लेकर आ रहे हैं जो एक लेस्बियन फिल्म है. ये फिल्म 9 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. लेस्बियन रोमांस को दिखाती इस फिल्म में रोमांटिक सींस की भरमार है. ऐसे में अब रामगोपाल ने फिल्म की लीड एक्ट्रेस के साथ ऐसे फोटो शेयर की है चर्चा में आ गई है.

फिल्म निर्माता ने ट्विटर पर वीडियो से एक तस्वीर भी डाली और लिखा, “द डेंजरस मी विथ द डबल डेंजरस आशु रेड्डी..पूरा वीडियो आज रात 9.30 बजे रिलीज होगा’. तस्वीर पोस्ट किए जाने के तुरंत बाद, नेटिज़न्स ने लगातार उनपर कमेंट करना शुरू कर दिया है और तस्वीर पर लगातार भद्दे कमेंट कर रहे हैं.