Ram Gopal Verma ने लड़की के ऊपर उड़ेली शराब, झूमकर किया खूब डांस- Video

Ram Gopal Verma Pour Alcohol On Women: डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Verma) आए दिन चर्चा में बने रहते हैं. राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्मों से अधिक अपने वीडियो या फिर अपने बयानों की वजह से छाए रहते हैं. डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा अक्सर अपने बेबाक अंदाज की वजह से खबरों में रहते हैं. इसी बीच में अब राम गोपाल का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो एक लड़की के संग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. राम गोपाल लड़की के संग डांस कर रहे हैं इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो जिस तरह की हरकत कर रहे हैं वो बेहद हैरान करने वाला है. दरअसल इस वीडियो में आप देखेंगे की राम गोपाल वर्मा लड़की को पकड़ कर उनके उपार शराब डाल रहे हैं और जमकर झूम रहे हैं. आइए जानते हैं इसपर उन्होंने क्या कुछ लिखा है (Ram Gopal Verma Pour Alcohol On Women)

डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा 2024 के पहले और दूसरे दिन ही विवादो में आ गए हैं. दरअसल उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो किसी क्लब मां जमकर पार्टी कर रहे हैं. राम गोपाल का वीडियो जो सामने आया है उसकी एक झलक उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया है और स वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है जिसकी वजह से वे सुर्खियां बटोर रहे हैं. दरअसल राम गोपाल ने वीडियो शेयर करके लिए ‘मैं व्यूहम के ऊपर नारा लोकेश की जीत का जश्न मना रहा हूं. लेकिन मेरी जीत की पार्टी 100 गुना बड़ी है.’

राम गोपाल वर्मा ने वीडियो में ऐसी हरकत की है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है. इस वीडियो में राम गोपाल सफेद शर्ट में नजर आ रहे हैं औऱ पब में वो शराब की ग्लास लेकर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. इस लड़ के साथ डांस कर रहा है और उनके हाथ में जो शराब का ग्लास था वो उन्होंने साथ में डांस कर रही लड़की के उपर गिर देते हैं. इसके बाद भी वह लड़की उनके साथ डांस कर रही हैं.

For those asking , the girl in the celebration party is Stazie https://t.co/M9RyYt9Yav pic.twitter.com/NzW7GoawfF

