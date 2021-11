Rgv’s LADKI Trailer: राम गोपाल वर्मा की उनके करियर की सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे महंगी फिल्म ‘लड़की: एंटर द गर्ल ड्रैगन’ दोनों देशों के बीच गलवान गतिरोध के बाद चीन में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म होगी. आरजीवी, जो महान दीवार को फतह करने वाले और भारत और विदेशों में अपनी फिल्म को रिलीज करने के साथ-साथ सीमा के दूसरी तरफ रिलीज करने वाले पहले फिल्म निर्माता बने, चीन में हिंदी में ‘लड़की’ और ‘ड्रैगन गर्ल’ नाम की फिल्म का ट्रेलर जारी कर रहे हैं.Also Read - Vicky Kaushal की एक्स गर्लफ्रेंड के हुस्न के आगे Katrina Kaif पड़ जाएंगी फीकी, हॉटनेस में भी... Photos

आरजीवी कहते हैं, "जैसे सरकार द गॉडफादर को मेरी श्रद्धांजलि थी, पूजा भालेकर अभिनीत 'लड़की- एंटर द गर्ल ड्रैगन' इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी मार्शल आर्ट फिल्म 'एंटर द ड्रैगन' को मेरी श्रद्धांजलि है, जिसमें प्रतिष्ठित ब्रूस ली ने अभिनय किया है."

Here is TRAILER of My Most Ambitious and Most Expensive Film LADKI in HINDI and DRAGON GIRL in Chinese produced by ARTSEE MEDIA , featuring India’s 1st female martial artiste/actor @PoojaBofficial https://t.co/tYiu1nh3NW https://t.co/d0qxeIU2Kz https://t.co/EHcc5T3YkN #RgvsLadki

दोनों देशों के बीच गलवान गतिरोध के बाद ‘लड़की’ चीन में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म होगी, जो साबित करती है कि मार्शल आर्ट और सिनेमा ने भारत और चीन को फिर से जोड़ दिया है.

ARTSEE MEDIA production house along with BIG PEOPLE and CHINA FILM GROUP are doing a promotion event on the BURJ KHALIFA in DUBAI to showcase LADKI the DRAGON GIRL to the whole WORLD ..Trailer release in 10 minutes @ 5pm https://t.co/d0qxeIU2Kz #RgvsLadki #RgvsDragonGirl pic.twitter.com/mcOSMoRqW7

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) November 8, 2021