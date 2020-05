Ram Gopal Verma wants to be Gay for jr ntr-साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर का 20 तारीख को बर्थडे था. इस मौके पर कई सेलेब्स ने उन्हें विश किया लेकिन जो कमेंट फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने की उसे देखकर सभी हैरान रह गए. राम ने कमेंट करते हुए लिखा- वे जूनियर एनटीआर के लिए गे बनना चाहते हैं. यही नहीं राम गोपाल ने एनटीआर की शर्टलेस फोटो शेयर करते हुए कहा कि आप जानते हैं मैं गे नहीं हूं. लेकिन इस फोटो को देखने के बाद में गे बनने के लिए तैयार हूं. Also Read - पीले टॉप में खिली-खिली सी नज़र आईं मोनालिसा, आसमां में धूप निकल गई हो जैसे

बता दें, एनटीआर अपने जमाने के पॉपुलर एक्टर और आंध्रप्रदेश के सीएम रह चुके एनटी रामाराव के पोते हैं. साल 1983 में हैदराबाद Hyderabad में जन्मे इस एक्टर का असली नाम नंदमूरी तारक रामा राव है. साल 1991 में आई फिल्म ब्रह्मर्षि विश्वामित्र Brahmarshi Vishwamitra में एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले इस एक्टर को लोगों ने उनके दादा के नाम से बुलाना शुरू कर दिया. Also Read - अपने शरीर को आराम देना चाहते हैं संजय दत्त, बस कुछ वक्त का है इंतजार फिर डिटेल में बताएंगे

बता दें, साल 2010 में एक वकील ने जूनियर एनटीआर के खिलाफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था. उनपर आरोप था कि वे 17 साल की उम्र की लड़की से शादी कर रहे हैं. बाद में 18 साल पूरे होने के बाद एक्टर ने उनसे शादी की. जूनियर एनटीआर फिलहाल राजामौली की फिल्म RRR में काम कर रहे हैं.