नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर डाइरेक्टर रोम गोपाल वर्मा अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में छाए रहते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. बता दें कि लॉकडाउन के बीच सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है. इस दौरान सोमवार को शराब की दुकानों के बाहर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली. इस भीड़ में पुरुषों के अलावा महिलाएं भी शामिल थी. इस पर रामगोमपाल वर्मा ने महिलाओं को लेकर एक ट्वीट किया, जिस पर सोना मोहपात्रा ने उन्हें काई खरी खोटी सुनाई है. सोना ने कहा, "राम गोपाल वर्मा आपको भी एक लाइन में खड़े होने की जरूरत है, जहां असल में शिक्षा मिलती है. औरतों को भी मर्दों की तरह शराब खरीदने का हक है. हां, किसी को भी पीने के बाद हिंसक होने का अध‌िकार नहीं है.'

Dear Mr RGV,time for u to get into the line of people who desperately need a real education.1 that lets u understand why this tweet of yours reeks of sexism & misplaced morality.Women have a right to buy & consume alcohol just like men. No one has a right to be drunk & violent. https://t.co/5AUcTrAJrZ

— ShutUpSona (@sonamohapatra) May 4, 2020