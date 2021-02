Ram kadam reacts on naked topless photo of rihanna wearing a lord ganesha pendant says this is conspiracy- पॉप स्टार रिहाना (rihanna) की हालिया तस्वीर देखकर बीजेपी प्रवक्ता राम कदम भड़क गए हैं. उन्होंने कहा रिहाना ने जानबूझ कर साजिश के तहत नग्न अवस्था में फोटो शेयर की है. Also Read - Rihanna ने Topless तस्वीर के साथ गले में पहना भगवान गणेश का पेंडेंट, लोगों ने निकाली जमकर भड़ास

मुंबई से बीजेपी विधायक राम कदम ने ट्वीट किया, ”षड्यंत्र के तहत रिहाना ने नग्न अवस्था में भगवान गणेश जी पेंडट पहन कर किया देवताओं का अपमान. क्या अब भी कांग्रेस रिहाना का समर्थन करेगी? या विरोध?” Also Read - Narsimha Trailer: अब तक की सबसे खतरनाक फिल्म नरसिम्हा का ट्रेलर रिलीज, प्रिंस की दहाड़ ने हिला दिया

रिहाना ने सोशल मीडिया पर अपनी एक टॉपलेस फोटो शेयर की है जिसमें उन्होंने गले में भगवान गणेश का लॉकेट पहना हुआ है. जिसकी वजह से वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं. ये फोटोशूट रिहाना ने एक लॉन्जरी ब्रांड के लिए करवाया है.

rihanna !! stop using my religion as an aesthetic !! that ganesh figurine at the end of the chain 🙁 is a holy and sacred figure for us hindus — YEONJUN 4TH GEN IT BOY. alyn anti (@09S00B) February 15, 2021

Thank you for raising farmer’s voice on global level #FarmersProstests

Love and respect for the bravest girl from India 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳@DrManojKawat — Manoj Meena (किसान) 2K (@DrManojKawat) February 15, 2021

उनके इस फोटोशूट पर लोग जमकर गालियां निकाल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था. वहीं एक यूजर ने लिखा- मैं भी एक मुस्लिम हूं लेकिन फिर भी कहता हूं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था.

रिहाना ने किसान प्रोटेस्ट की एक तस्वीर शेयर कर लिखा था कि हम इनसे बात क्यों नहीं करते. जिसके जवाब में कंगना रनौत ने उन्हें बेवकूफ तक कह दिया था. इसके बारे में कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं हैं बल्कि आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाह रहे हैं.